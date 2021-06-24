У Зеленського на закритій нараді обговорять санкції США проти українців

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, розбиратися будуть щодо кожного зі 134 громадян України.

Офіс президента України планує сьогодні провести закриту нараду, на якій обговорить підстави занесення громадян України до санкційних списків США.

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За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, йдеться про 134 громадян України, які на сьогоднішній день знаходяться під санкціями США, передає Суспільне.

Чиновник поінформував, що учасники наради, на якій буде присутній і президент Володимир Зеленський, збираються обговорити, на яких підставах Мінфін і Держдеп США ввели санкції проти громадян України.

"Треба зрозуміти, на підставі чого це відбувалося, що їм кажуть, і ми щодо кожного окремого громадянина повинні розібратися для того, щоб ухвалювати свої відповідні рішення з цього приводу", — пояснив він.

Данілов стверджує, що жоден із фігурантів санкційних списків не звертався з цього питання в РНБО.

"До нас ніхто з цього приводу не звертався. Ми працюємо тільки з офіційними документами, які є підставою для застосування тих чи інших речей", — сказав секретар РНБО.

Також Данілов припустив, що причиною для занесення українців до санкційних списків могло стати їхнє можливе втручання в президентські вибори в США в 2020 році.

"Нам треба чітко розуміти, якщо громадяни нашої країни роблять якісь непотрібні речі, в подальшому вони дуже дорого коштують нашій країні", — підсумував Олексій Данілов.

Зазначимо, в різних санкційних списках США на сьогодні перебувають 134 громадянини України. Про це 4 червня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Відомо, що Міністерство фінансів США ввели санкції проти 130 українців, ще чотири людини — в списку санкцій Держдепу США.

А 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і 4 інтернет-ресурсів. Причиною стали плівки нардепа Андрія Деркача, які використовувалися для втручання у вибори президента США.