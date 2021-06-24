У Зеленского на закрытом совещании обсудят санкции США в отношении украинцев

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, разбираться будут по каждому из 134 граждан Украины.

Офис президента Украины планирует сегодня провести закрытое совещание, на котором обсудит основания включения граждан Украины в санкционных списков США.

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По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, речь идет о 134 гражданах Украины, которые на сегодняшний день находятся под санкциями США, передает Суспільне.

Чиновник проинформировал, что участники совещания, на котором будет присутствовать и президент Владимир Зеленский, собираются обсудить, на каких основаниях Минфин и Госдеп США ввели санкции против граждан Украины.

"Надо понять, на основании чего это происходило, что им говорят, и мы по каждому отдельному гражданину должны разобраться для того, чтобы принимать свои соответствующие решения по этому поводу", – объяснил он.

Данилов утверждает, что ни один из фигурантов санкционных списков не обращался по этому вопросу в СНБО.

"К нам ни один человек по этому поводу не обращался. Мы работаем только с официальными документами, которые являются основанием для внедрения тех или иных вещей", – сказал секретарь СНБО.

Также Данилов предположил, что причиной для включения украинцев в санкционные списки могло стать их возможное вмешательство в президентские выборы в США в 2020 году.

"Нам надо четко понимать, если граждане нашей страны делают какие-то ненужные вещи, в дальнейшем они очень дорого обходятся для нашей страны", – подытожил Алексей Данилов.

Отметим, в различных санкционных списках США на сегодня находятся 134 гражданина Украины. Об этом 4 июня сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Известно, что Министерство финансов США ввело санкции в отношении 130 украинцев, еще четыре человека – в санкционном списке Госдепа США.

А 11 января Министерство финансов США ввели санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США.