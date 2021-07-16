РНБО ввела санкції щодо 9 українців, які потрапили під обмеження в США, — Данілов

Конкретних прізвищ секретар відомства назвати не зміг, завив, що він "забув взяти із собою список".

У пʼятницю, 16 липня, у ході засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України, було введено санкції проти 9 осіб, щодо яких діють санкції США. Про це повідомив секретар відомства Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками зустрічі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Зі 130 осіб, щодо яких ввела санкції [Мінфін — ред.] США, на сьогодні померли 4. Залишилося 126. Попереднє рішення стосувалося 100 осіб, сьогодні ми прийняли рішення ще щодо 9. З іншими особами ми працюємо", — підкреслив Данілов.

Втім, назвати прізвища людей, щодо яких ввели нові санкції, Данілов не зміг, заявивши, що він "не взяв із собою список".

На уточнювальне запитання секретар РНБО зазначив, що в списку немає бізнесмена Ігоря Коломойського і позафракційних нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача, які раніше потрапили під санкції США.

[ + – ] Брифінг за результатами засідання РНБО — 16.07.2021

Зазначимо, у кінці червня Данілов заявляв, що вони очікують прибуття в Україну фахівців із санкцій з США, з якими будуть проводитися консультації щодо співпраці в цій сфері. Секретар РНБО також підкреслив, що за кожним зі 134 українців, щодо яких діють санкції США, буде прийнято окреме рішення.

7 липня Данілов повідомив, що РНБО ввела санкції проти 100 українців, які перебувають під санкціями США. За його словами, зі 134 українців, щодо яких діють американські санкції, 4 під санкціями Держдепу США, а решта 130 — під обмеженнями Мінфіну США.

Нагадаємо, у червні РНБО вирішила ввести санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.