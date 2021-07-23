Зеленський увів санкції проти ритейлера Wildberries і найбагатшої жінки в Росії

Компанія запустила продажі в Україні менше року тому. Крім її власниці, Тетяни Бакальчук, під санкції потрапили її чоловік і представники компанії.

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції щодо онлайн-ритейлера Wildberries і його засновниці Тетяни Бакальчук, яка є найбагатшою жінкою Росії. Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, ним Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 16 липня.

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Що стосується персональних санкцій проти Бакальчук, то вони передбачають блокування активів і міру щодо запобігання виведення капіталів за межі України.

Більш того, під такі ж санкції потрапили чоловік Тетяни — Владислав Бакальчук, IT-директор компанії Андрій Ревяшко та керівник товарної категорії "Книги" Олексій Кузьменко.

Крім російського й українського сегментів компанії, санкції введені проти її підрозділів у Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизії та Казахстані. Обмеження передбачають припинення виконання економічних і фінансових зобовʼязань, "повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України", заборона передачі технологій і прав на обʼєкти інтелектуальної власності. Також заборона торкнулася надання компанії телекомунікаційних послуг.

Термін дії санкцій — три роки.

Фото: Скриншот

Wildberries — міжнародний інтернет-магазин одягу, взуття, електроніки, дитячих товарів, товарів для дому й інших товарів. Свою діяльність в Україні компанія почала менше року тому — у вересні 2020 року. Так Wildberries стала першим онлайн-ритейлером з РФ, який прийшов на український ринок із 2014 року.

Нагадаємо, до цього зʼявлялася інформація про те, що Кабмін може розглянути питання про введення санкцій проти онлайн-ритейлера з Росії через вихід на ринок України Wildberries. Крім Wildberries, санкції можуть зачепити й онлайн-кінотеатр ivi.ru та інші сайти, що пропагують російське виробництво.

ЗМІ помітили, що відвідувачам Wildberries пропонувалося придбати різноманітні товари з зображенням, зокрема, президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомлялося раніше, у пʼятницю, 16 липня, під час засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, були введені санкції проти 9 осіб, щодо яких діють санкції США. Конкретних прізвищ секретар РНБО Олексій Данилов тоді не назвав.

Нагадаємо, у червні РНБО вирішила ввести санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.