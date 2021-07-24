Отправили в "Территорию террора": во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии (видео)

На месте скульптуры планируют построить сквер памяти героев Украины. Также оттуда могут соорудить спуск в парк Богдана Хмельницкого.

Во Львове окончательно демонтировали Монумент боевой славы Советской армии на улице Стрыйская. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.

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23 июля коммунальщики снесли два последних элемента Монумента — фигуру советского воина и Родину-мать. Как и предыдущие фрагменты, их отправят в музей под названием "Территория террора".

Демонтаж скульптуры запечатлели на фото местные жители.

[ + – ] Во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии Фото: Zaxid.net [ + – ] Во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии Фото: Zaxid.net

Издание "Радио свобода" также опубликовало видео демонтажа Монумента славы во Львове.

[ + – ] Во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии

[ + – ] Во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии

Журналисты рассказывают, что на месте Монумента славы Советской армии во Львове планируют создать сквер памяти героев Украины. Также в районе скульптуры собираются обустроить подземный паркинг, велодорожку из Сыхова на ул. Витовского и спуск в парк имени Богдана Хмельницкого.

Ранее сообщалось, что на месте Монумента могут обустроить канатную дорогу.

[ + – ] Монумент боевой славы Советской армии во Львове Фото: Львовский горсовет

Для справки: музей "Территория террора" предоставляет собой комплекс тоталитарных режимов. В нем собраны экспонаты времен СССР, Второй мировой войны, хрущевской "оттепели", брежневского "застоя" и других периодов истории Украины.

Напомним, о том, что начинается демонтаж барельефов на Монументе славы Львовский горсовет сообщил 21 апреля.

Ранее мы рассказывали, что в 2018 году националисты повредили этот барельеф, заявив, что он является "памятником оккупантам".