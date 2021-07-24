Отправили в "Территорию террора": во Львове демонтировали Монумент славы Советской армии (видео)
На месте скульптуры планируют построить сквер памяти героев Украины. Также оттуда могут соорудить спуск в парк Богдана Хмельницкого.
Во Львове окончательно демонтировали Монумент боевой славы Советской армии на улице Стрыйская. Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.
23 июля коммунальщики снесли два последних элемента Монумента — фигуру советского воина и Родину-мать. Как и предыдущие фрагменты, их отправят в музей под названием "Территория террора".
Демонтаж скульптуры запечатлели на фото местные жители.
Издание "Радио свобода" также опубликовало видео демонтажа Монумента славы во Львове.
Журналисты рассказывают, что на месте Монумента славы Советской армии во Львове планируют создать сквер памяти героев Украины. Также в районе скульптуры собираются обустроить подземный паркинг, велодорожку из Сыхова на ул. Витовского и спуск в парк имени Богдана Хмельницкого.
Ранее сообщалось, что на месте Монумента могут обустроить канатную дорогу.
Для справки: музей "Территория террора" предоставляет собой комплекс тоталитарных режимов. В нем собраны экспонаты времен СССР, Второй мировой войны, хрущевской "оттепели", брежневского "застоя" и других периодов истории Украины.
Напомним, о том, что начинается демонтаж барельефов на Монументе славы Львовский горсовет сообщил 21 апреля.
Ранее мы рассказывали, что в 2018 году националисты повредили этот барельеф, заявив, что он является "памятником оккупантам".