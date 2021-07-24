Відправили в "Територію терору": у Львові демонтували Монумент слави Радянської армії (відео)
На місці скульптури планують побудувати сквер пам'яті героїв України. Також звідти можуть спорудити спуск в парк Богдана Хмельницького.
У Львові остаточно демонтували Монумент бойової слави Радянської армії на вулиці Стрийська. Про це повідомляє місцеве видання Zaxid.net.
23 липня комунальники знесли два останніх елементи Монумента — фігуру радянського воїна і Батьківщину-матір. Як і попередні фрагменти, їх відправлять до музею під назвою "Територія терору".
Демонтаж скульптури зняли на фото місцеві жителі.
Видання "Радіо свобода" також опублікувало відео демонтажу Монумента слави у Львові.
Журналісти розповідають, що на місці Монумента слави Радянської армії у Львові планують створити сквер пам'яті героїв України. Також в районі скульптури збираються облаштувати підземний паркінг, велодоріжку з Сихова на вул. Вітовського і спуск в парк імені Богдана Хмельницького.
Раніше повідомлялося, що на місці Монумента можуть облаштувати канатну дорогу.
Для довідки: музей "Територія терору" — це комплекс тоталітарних режимів. У ньому зібрані експонати часів СРСР, Другої світової війни, хрущовської "відлиги", брежнєвського "застою" і інших періодів історії України.
Нагадаємо, про те, що починається демонтаж барельєфів на Монументі слави Львівська міськрада повідомила 21 квітня.
Раніше ми розповідали, що у 2018 році націоналісти пошкодили цей барельєф, заявивши, що він є "пам'ятником окупантам".