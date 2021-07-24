Відправили в "Територію терору": у Львові демонтували Монумент слави Радянської армії (відео)

На місці скульптури планують побудувати сквер пам'яті героїв України. Також звідти можуть спорудити спуск в парк Богдана Хмельницького.

У Львові остаточно демонтували Монумент бойової слави Радянської армії на вулиці Стрийська. Про це повідомляє місцеве видання Zaxid.net.

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23 липня комунальники знесли два останніх елементи Монумента — фігуру радянського воїна і Батьківщину-матір. Як і попередні фрагменти, їх відправлять до музею під назвою "Територія терору".

Демонтаж скульптури зняли на фото місцеві жителі.

[ + – ] У Львові демонтували Монумент слави Радянської армії Фото: Zaxid.net [ + – ] У Львові демонтували Монумент слави Радянської армії Фото: Zaxid.net

Видання "Радіо свобода" також опублікувало відео демонтажу Монумента слави у Львові.

[ + – ] У Львові демонтували Монумент слави Радянської армії

[ + – ] У Львові демонтували Монумент слави Радянської армії

Журналісти розповідають, що на місці Монумента слави Радянської армії у Львові планують створити сквер пам'яті героїв України. Також в районі скульптури збираються облаштувати підземний паркінг, велодоріжку з Сихова на вул. Вітовського і спуск в парк імені Богдана Хмельницького.

Раніше повідомлялося, що на місці Монумента можуть облаштувати канатну дорогу.

[ + – ] Монумент бойової слави Радянської армії у Львові Фото: Львівська міськрада

Для довідки: музей "Територія терору" — це комплекс тоталітарних режимів. У ньому зібрані експонати часів СРСР, Другої світової війни, хрущовської "відлиги", брежнєвського "застою" і інших періодів історії України.

Нагадаємо, про те, що починається демонтаж барельєфів на Монументі слави Львівська міськрада повідомила 21 квітня.

Раніше ми розповідали, що у 2018 році націоналісти пошкодили цей барельєф, заявивши, що він є "пам'ятником окупантам".