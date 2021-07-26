Систематическое давление офиса Гепрокурора: зам Венедиктовой Мамедов уходит в оставку

Адвокаты Мамедова обвиняют руководство в сложных условиях работы, его лишили управления двумя департаментами, а затем досрочно прекратили доступ к гостайне.

Заместитель главы Ирины Венедиктовой, Гюндуз Мамедов идет в отставку из-за препятствования его работе в офисе Генпрокурора. Об этом сообщили его адвокаты в Facebook.

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В заявлении указывают, что руководство создало сложные условия для работы и всячески блокирует исполнение Мамедовым своих обязанностей, совершая систематическое давление на него. Это подрывает, как заявляют адвокаты, основополагающие принципы независимости прокурора.

"В конце июня — начале июля его лишили управления Департаментом по преступлениям, совершенных в условиях вооруженного конфликта и Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, досрочно прекратили доступ к гостайне (действовал до августа), сократили должность заместителя генпрокурора и нарушили ряд дисциплинарных и уголовных производств, где расследование не только координируется, но и фактически осуществляется подчиненными непосредственно генпрокурору подразделениями", — утверждают юристы Мамедова.

Адвокаты указывают, что законных причин для увольнения нет, поэтому его активно дискредитируют, в том числе при помощи СБУ, которое ограничило доступ к гостайне.

Гюндуз Мамедов с 1996 года работал в прокуратуре Приморского района Одессы на должностях от помощника прокурора до первого заместителя прокурора. С 2012 года до 2013 года работал в аппарате прокуратуры Киевской области. С декабря 2013 года по июль 2014 Мамедов работал в должности начальника следственного отдела Днепровской экологической прокуратуры. С 2016 по 2019 годы работал был прокурором Крыма. С 18 октября 2019 года является заместителем генерального прокурора.

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