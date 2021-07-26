Систематичний тиск офісу Гепрокурора: замісник Венедіктової Мамедов йде у відставку

Адвокати Мамедова звинувачують керівництво в складних умовах роботи, його позбавили управління двома департаментами, а потім достроково припинили доступ до держтаємниці.

Заступник глави Ірини Венедіктової, Гюндуз Мамедов йде у відставку через перешкоджання його роботі в офісі Генпрокурора. Про це повідомили його адвокати у Facebook.

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У заяві вказують, що керівництво створило складні умови для роботи й усіляко блокує виконання Мамедовим своїх обовʼязків, здійснюючи систематичний тиск на нього. Це підриває, як заявляють адвокати, основоположні принципи незалежності прокурора.

"Наприкінці червня — початку липня його позбавили управління Департаментом за злочинами, скоєних в умовах збройного конфлікту та Департаментом захисту інтересів дітей та протидії насильству, достроково припинили доступ до держтаємниці (діяв до серпня), скоротили посаду заступника генпрокурора та порушили низку дисциплінарних та кримінальних проваджень, де розслідування не тільки координується, а й фактично здійснюється підлеглими безпосередньо генпрокурору підрозділами", — стверджують юристи Мамедова.

Адвокати вказують, що законних причин для звільнення немає, тому його активно дискредитують, зокрема за допомогою СБУ, яка обмежила доступ до держтаємниці.

Гюндуз Мамедов із 1996 року працював у прокуратурі Приморського району Одеси на посадах від помічника прокурора до першого заступника прокурора. З 2012 року до 2013 року працював в апараті прокуратури Київської області. З грудня 2013 року по липень 2014 Мамедов працював на посаді начальника слідчого відділу Дніпровської екологічної прокуратури. З 2016 по 2019 роки був прокурором Криму. З 18 жовтня 2019 року є заступником генерального прокурора.

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