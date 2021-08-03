"Это унижает страну в век толерантности", — доктор Комаровский о наличии языкового омбудсмена в Украине (видео)

Медик и телеведущий утверждает, что если бы знал о таком положении вещей 30 лет назад, то "уехал бы и увез всю свою семью".

Доктор Комаровский, известный врач-педиатр и ведущий телепередачи "Школа доктора Комаровского", в интервью на телеканале "Украина 24" заявил, что недоволен тем, что в Украине существует языковой, или как его еще называют "мовный" омбудсмен.

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"Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы все молчим", — сказал известный врач ведущему программы "Перші" Василию Голованову.

"Это унижает страну в век толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают проценты слов сказанных", — добавил он.

"Я представляю, я родился и мечтал стать таким человеком, который в 21 веке будет наблюдать кто на каком языке общается. Боже, позорище какое!", — резюмировал Комаровский, описывая свои впечатления от наличии в Украине такого человека, как языковой омбудсмен.

Напомним, в июле на Украине вступил в силу закон, согласно которому фильмы и сериалы должны демонстрироваться на государственном языке. За его соблюдением следит "уполномоченный по защите госязыка".