"Це принижує країну в часи толерантності", — доктор Комаровський про наявність мовного омбудсмена в Україні (відео)

Медик і телеведучий стверджує, що якби знав про такий стан речей 30 років тому, то "поїхав би і відвіз усю свою сім'ю".

Доктор Комаровський, відомий лікар-педіатр і ведучий телепередачі "Школа доктора Комаровського", в інтерв'ю на телеканалі "Україна 24" заявив, що незадоволений тим, що в Україні є мовний омбудсмен.

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"Я клянусь, якби мені сказали 30 років тому, що я буду жити в країні, де буде мовний омбудсмен, я б поїхав і відвіз усю свою сім'ю. Але ми всі мовчимо", — сказав відомий лікар ведучому програми "Перші" Василю Голованову.

"Це принижує країну в часи толерантності — наявність людей, які за мої гроші, за мої податки сидять і рахують відсотки сказаних слів", — додав він.

"Я представляю, я народився і мріяв стати такою людиною, яка у 21 столітті буде спостерігати, хто якою мовою спілкується. Боже, позорище яке!", — резюмував Комаровський, описуючи свої враження від наявності в Україні такої людини, як мовний омбудсмен.

Нагадаємо, в липні в Україні вступив у силу закон, згідно з яким фільми і серіали мають демонструватися державною мовою. За його дотриманням стежить "уповноважений із захисту державної мови".