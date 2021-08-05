"Российская история еще будет оплакивать ситуацию с Крымом", - Зеленский (видео)

Президент считает, что после оккупации полуострова отношения двух народов — русского и украинского — испортились на поколения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская история в будущем "еще будет оплакивать свои же шаги и решения по поводу Крыма". Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу "Дом".

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"Почему я говорю "Крыма", а не "Донбасса"? Не потому, что на Донбассе меньшая рана. На Донбассе — большая рана. Погибших намного больше, намного. А потому, что Крым — это первая спичка, первый огонек, из-за которого два народа реально — может на поколение, может на два — так друг к другу относятся", — отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что после оккупации Крыма у многих людей пропало желание видеть и слышать друг друга.

"Многие русскоговорящие перешли на украинский язык — ми всі розмовляємо українською мовою — но многие перешли на украинский язык, потому что им неприятно даже, потому что убили брата, отца и так далее", — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "есть много русских, которые поддерживают украинцев". Также он отметил, что "живущие на оккупированной территории не должны соглашаться с тем, что там происходит".

Полное интервью Владимира Зеленского телеканалу "Дом" можно посмотреть здесь:

[ + – ] Интервью Владимира Зеленского телеканалу "Дом"

Отметим, во время этого же интервью Владимир Зеленский призвал тех жителей Донбасса, которые любят Россию, покинуть территорию Украины.

Напомним, в декабре 2020 года президент Владимир Зеленский дал эксклюзивное интервью Фокусу, в котором, среди прочего, рассказывал о своих планах по прекращению войны на Донбассе.