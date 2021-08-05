Зеленский – жителям Донбасса: если любите Россию, во имя детей и внуков ищите cебе место там

Президент считает, что без Украины на Донбассе не будет цивилизации и перспектив роста.

Донбасс никогда не станет российским, поэтому пророссийски настроенным гражданам, которые там проживают, следует искать себе место в Российской Федерации, заявил в интервью телеканалу "Дом" президент Владимир Зеленский.

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По мнению главы государства, не имеет значения, как долго Донбасс будет оставаться под контролем "властей" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

"Та часть людей, которая живет на территории оккупированного Донбасса, должна понять: это не то, что кто-то кого-то выгоняет. Я хочу, чтобы я был понят: родина, или ты гость. Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса и ты считаешь, что "наше дело правое, нам в Россию, мы русские…" Это большая ошибка оставаться (таким людям. – Ред.) жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией", – сказал он.

Президент сравнил ситуацию с неподконтрольными территориями Донецкой и Луганской областей с Берлинской стеной.

"Это как стена в Германии. В любом случае, люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся, все равно воспользуются моментом люди. Поэтому, если ты любишь Россию, то во имя своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", – считает Зеленский.

Глава государства убежден, что в оккупированном виде Донбасс не имеет перспектив для развития.

"Без Украины на этой территории цивилизации не будет. Украина будет расти вверх, все строить. Донбасс в отрезанном, оккупированном виде никуда расти не будет. Поэтому, счастья для этих людей здесь не будет. Но если ты чувствуешь, что ты украинец и Донбасс украинский, если ты уважаешь этот флаг, украинский язык, – держись, эта земля все равно будет деоккупирована", – резюмировал Владимир Зеленский.

[ + – ] Фрагмент интервью Владимира Зеленского

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией Российской Федерации и его возвращение – лишь вопрос времени.

В июне, рассказывая о вариантах решения ситуации на Донбассе, президент высказал мнение, что вопрос с Донбассом, в крайнем случае, должен решаться на референдуме, поскольку стена — это "полное расторжение отношений в том или ином виде".

А в феврале 2021 года Зеленский, вернувшись с передовой на Донбассе, заявил, что увидел там разрушенные жизни и несправедливость.