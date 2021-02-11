"Я увидел разрушенные жизни и несправедливость", – Зеленский вернулся с передовой на Донбассе

Кроме Зеленского на передовой в этот раз побывали послы пяти западных стран, а также и временный поверенный в делах США.

Президент Владимир Зеленский в четверг вечером, 11 февраля написал у себя в Telegram, что побывал на передовых позициях на линии разграничения, причем не сам, а вместе с послами западных стран – партнеров Украины.

"Вернулся из Донбасса в Киев. Сегодня вместе с послами Франции, Германии, Великобритании, Канады, Швеции и временный поверенный в делах США были на передовой", – сообщил Зеленский. По словам главы государства, указанная делегация своим визитом должна "поддержать внимание мира к ситуации на Донбассе".

Как отметил гарант Конституции, он всегда советует украинским политикам и представителям других государств, прибывающим в Украину с визитами, посетить зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

"Вы просто не поймете, что происходит с нашей страной, если не побываете на фронте", – процитировал Зеленский свое дежурное обращение к иностранным послам.

По словам украинского лидера: "Разрушенные жизни и вся та искусственно созданная несправедливость, которую видишь с передовой, – это то, что нужно непременно исправлять". Примеров увиденной с передовой несправедливости президент не привел.

[ + – ] Источник: Zelenskiy / Official

Отметим, еще 8 октября 2019 года во время визита высокопоставленной киевской военной делегации в зону проведения ООС, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак конкретизировал, что разведение войск проходит зеркально на расстояние один километр от линии соприкосновения в обе стороны. Если верить словам Хомчака, в настоящее время "несправедливость" с украинских позиций можно рассмотреть лишь при помощи специального оптического оборудования, вроде военных биноклей.

Кроме того, Зеленский поблагодарил "друзей Украины", которые помогают Киеву "трансформировать жизнь на свободной части Донбасса" и "усиливают нашу армию".

Напомним, в четверг, 11 февраля президент Украины прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область, а вместе с главой государства на Донбасс отправились упомянутые выше послы стран "Большой семерки". Во время визита военные подарили президенту памятный значок.

Украинский лидер, в свою очередь, почтил память военных, погибших в боях за Авдеевку, а также заявил о необходимости соблюдения "режима тишины".