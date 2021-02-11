"Я побачив зруйновані життя і несправедливість", — Зеленський повернувся з передової на Донбасі

Крім Зеленського, на передовій у цей раз побували посли п'яти західних країн, а також тимчасовий повірений у справах США.

Президент Володимир Зеленський у четвер увечері, 11 лютого написав у себе в Telegram, що побував на передових позиціях на лінії розмежування, причому не сам, а разом з послами західних країн — партнерів України.

"Повернувся з Донбасу до Києва. Сьогодні разом з послами Франції, Німеччини, Великобританії, Канади, Швеції та тимчасовим повіреним у справах США були на передовій", — повідомив Зеленський. За словами голови держави, зазначена делегація своїм візитом має "підтримати увагу світу до ситуації на Донбасі".

Як зазначив гарант Конституції, він завжди радить українським політикам і представникам інших держав, які прибувають в Україну з візитами відвідати зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

"Ви просто не зрозумієте, що відбувається з нашою країною, якщо не побуваєте на фронті", — процитував Зеленський своє чергове звернення до іноземних послів.

За словами українського лідера: "Зруйновані життя і вся та штучно створена несправедливість, яку бачиш з передової, — це те, що потрібно неодмінно виправляти". Прикладів побаченої з передової несправедливості президент не навів.

Зазначимо, що ще 8 жовтня 2019 року під час візиту високопоставленої київської військової делегації в зону проведення ООС, начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак конкретизував, що розведення військ проходить дзеркально на відстані один кілометр від лінії зіткнення в обидва боки. Якщо вірити словам Хомчака, наразі "несправедливість" з українських позицій можна розглянути лише за допомогою спеціального оптичного устаткування, на зразок військових біноклів.

Крім того, Зеленський подякував "друзям України", які допомагають Києву "трансформувати життя на вільній частині Донбасу" і "підсилюють нашу армію".

Нагадаємо: у четвер, 11 лютого президент України прибув з робочою поїздкою до Донецької області, а разом з головою держави на Донбас вирушили згадані вище посли країн "Великої сімки". Під час візиту військові подарували президенту пам'ятний значок.

Український лідер, у свою чергу, вшанував пам'ять військових, загиблих у боях за Авдіївку, а також заявив про необхідність дотримання "режиму тиші".