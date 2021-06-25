"Не дай Бог дойти до этого", - Зеленский о строительстве "стены" с ОРДЛО

По словам президента, вопрос с Донбассом, в крайнем случае, должен решаться на референдуме. Потому что стена — это "полное расторжения отношений в том или ином виде".

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью с Натальей Мосейчук из 1+1 рассказал о вариантах решения ситуации на Донбассе.

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По словам президента, стена — это не просто слова, она относится ко всему, в том числе к коммуникациям.

"Что делать с людьми, которые там за нас — не платить пенсию? Что делать с предприятиями Донбасса — не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должно принимать народ Украины", — утверждает Зеленский.

По его словам, если альтернативных договоренностей не будет с США в Нормандском формате, то вопрос возведения стены будет вынесен на всеукраинский референдум.

При этом он добавил, что вопрос с Донбассом затянется на много лет. А отвечая на вопрос журналистов, считает ли он, что союзники ведут честную игру с Украиной он ответил, что да.

Напомним, во время встречи Байдена и Путина, американский президент заявлял, что Минские соглашение — это единственный путь регулирования конфликта на востоке Украины.

Фокус разбирался, какие решения готовятся вместо Минска по Донбассу: миротворцы или план "стена".