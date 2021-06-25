"Не дай Бог дійти до цього", — Зеленський про будівництво "стіни" з ОРДЛО

За словами президента, питання з Донбасом, у крайньому випадку, повинне вирішуватися на референдумі. Тому що стіна — це "повне розірвання відносин у тому чи іншому вигляді".

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю з Наталею Мосейчук з 1 + 1 розповів про варіанти вирішення ситуації на Донбасі.

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За словами президента, стіна — це не просто слова, вона відноситься до всього, у тому числі до комунікацій.

"Що робити з людьми, які там за нас — не платити пенсію? Що робити з підприємствами Донбасу — не поставляти їм воду? Тоді не буде отримувати воду Маріуполь. Стіна — це повне розірвання відносин у тому чи іншому вигляді. Я вважаю, що цей план може бути, але рішення про запуск цього плану має приймати народ України", — стверджує Зеленський.

За його словами, якщо альтернативних домовленостей не буде із США в Нормандському форматі, то питання зведення стіни буде винесено на всеукраїнський референдум.

При цьому він додав, що питання з Донбасом затягнеться на багато років. А відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він, що союзники ведуть чесну гру з Україною, він відповів, що так.

Нагадаємо, під час зустрічі Байдена і Путіна, американський президент заявляв, що Мінські угоди — це єдиний шлях регулювання конфлікту на сході України.

Фокус розбирався, які рішення готуються замість Мінська Донбасом: миротворці чи план "стіна".