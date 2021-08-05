Зеленський — жителям Донбасу: якщо любите Росію, в ім'я дітей і онуків шукайте cобі місце там
Президент вважає, що без України на Донбасі не буде цивілізації та перспектив зростання.
Донбас ніколи не стане російським, тому проросійськи налаштованим громадянам, які там проживають, слід шукати собі місце в Російській Федерації, заявив у інтерв'ю телеканалу "Дім" президент Володимир Зеленський.
На думку глави держави, не має значення, як довго Донбас залишатиметься під контролем "влади" самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".
"Та частина людей, яка живе на території окупованого Донбасу, повинна зрозуміти: це не те, що хтось когось виганяє. Я хочу, щоб мене зрозуміли: батьківщина, або ти гість. Я вважаю, що якщо ти живеш на території Донбасу і ти вважаєш, що "наше діло праве, нам в Росію, ми росіяни ..." Це велика помилка залишатися (таким людям. — Ред.) жити в Донбасі. Це ніколи не буде російською територією", — сказав він.
Президент порівняв ситуацію з непідконтрольними територіями Донецької та Луганської областей із Берлінською стіною.
"Це як стіна в Німеччині. У будь-якому випадку, люди, історія скористаються моментом, і стіна впаде. Якщо не домовляться, все одно скористаються моментом люди. Тому, якщо ти любиш Росію, то в ім'я своїх дітей і онуків вже потрібно їхати та шукати собі місце в Росії", — вважає Зеленський.
Глава держави переконаний, що в окупованому вигляді Донбас не має перспектив для розвитку.
"Без України на цій території цивілізації не буде. Україна буде рости вгору, все будувати. Донбас у відрізаному, окупованому вигляді нікуди рости не буде. Тому щастя для цих людей тут не буде. Але якщо ти відчуваєш, що ти українець і Донбас український, якщо ти поважаєш цей прапор, українську мову, — тримайся, ця земля все одно буде деокупована", — резюмував Володимир Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський заявив, що Крим ніколи не буде територією Російської Федерації та його повернення — лише питання часу.
У червні, розповідаючи про варіанти вирішення ситуації на Донбасі, президент висловив думку, що питання з Донбасом, у крайньому випадку, повинен вирішуватися на референдумі, оскільки стіна — це "повне розірвання відносин у тому чи іншому вигляді".
А в лютому 2021 року Зеленський, повернувшись із передової на Донбасі, заявив, що побачив там зруйновані життя та несправедливість.