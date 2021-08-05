"Російська історія ще оплакуватиме ситуацію з Кримом", — Зеленський (відео)

Президент вважає, що після окупації півострова відносини двох народів — російського й українського — зіпсувалися на покоління.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська історія в майбутньому "ще оплакуватиме свої ж кроки і рішення з приводу Криму". Про це глава держави сказав в інтерв'ю телеканалу "Дім".

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"Чому я кажу "Криму", а не "Донбасу"? Не тому, що на Донбасі менша рана. На Донбасі — велика рана. Загиблих набагато більше, набагато. А тому, що Крим — це перший сірник, перший вогник, через який два народи реально — може на покоління, може на два — так одне до одного ставляться", — зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що після окупації Криму в багатьох людей зникло бажання бачити і чути одне одного.

"Більшість російськомовних перейшли на українську мову — ми всі розмовляємо українською мовою — але багато хто перейшов на українську мову, тому що їм неприємно навіть, бо вбили брата, батька і так далі", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що "є багато росіян, які підтримують українців". Також він зазначив, що "люди, які живуть на окупованій території не повинні погоджуватися з тим, що там відбувається".

Повне інтерв'ю Володимира Зеленського телеканалу "Дім" можна подивитися тут:

[ + – ] Інтерв'ю Володимира Зеленського телеканалу "Дім"

Зазначимо, під час цього ж інтерв'ю Володимир Зеленський закликав тих жителів Донбасу, які люблять Росію, покинути територію України.

Нагадаємо, в грудні 2020 року президент Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю Фокусу ,в якому, серед іншого, розповідав про свої плани щодо припинення війни на Донбасі.