Усилена ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых: до восьми лет тюрьмы
Самое строгое наказание применяется для случаев, когда незаконное пользование недрами повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых" № 1685-ИХ, принятый Верховной Радой 15 июля 2021. Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.
Незаконная добыча полезных ископаемых распространена по всей Украине, и действующее ранее наказание за это нарушение было недостаточным, считают в ОП. "Самовольная добыча ресурсов, в частности песка, наносит значительный ущерб окружающей среде, ускоряет разрушение дорог вокруг и создает опасные песчаные карьеры. Восстановление нарушенных земель в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном хозяйстве, требует немалых усилий", — сообщают в Офисе президента.
Потому, согласно новому закону, это действие переквалифицируется в ряд уголовных преступлений. Новое наказание за незаконную добычу полезных ископаемых будет следующее:
- нарушение правил охраны недр, повлекшее за собой опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды, а также незаконная добыча ископаемых государственного значения наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.
- в случае, если стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения, преступнику полагается наказание в виде штрафа на сумму от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
- если незаконные действия были совершены группой людей по предварительному сговору или опасным способом, повлекшим за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
- самовольное пользование недрами или заключение сделок, нарушающих право собственности на недра, облагаются штрафом в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов для граждан и от 200 до 500 необлагаемых минимумов — для должностных лиц.
Закон вступает в силу со следующего дня после его публикации.
Напомним, в июле правоохранители арестовали 300 кг янтаря, который собирались продать в ОАЭ. Было ликвидировано три подпольных цеха по обработке камня. Злоумышленники переправляли янтарь в Польшу в обход таможни, а оттуда товар отправлялся в ОАЭ, где его продавали.