Усилена ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых: до восьми лет тюрьмы

Самое строгое наказание применяется для случаев, когда незаконное пользование недрами повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых" № 1685-ИХ, принятый Верховной Радой 15 июля 2021. Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

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Незаконная добыча полезных ископаемых распространена по всей Украине, и действующее ранее наказание за это нарушение было недостаточным, считают в ОП. "Самовольная добыча ресурсов, в частности песка, наносит значительный ущерб окружающей среде, ускоряет разрушение дорог вокруг и создает опасные песчаные карьеры. Восстановление нарушенных земель в состояние, пригодное для использования в сельском, лесном хозяйстве, требует немалых усилий", — сообщают в Офисе президента.

Потому, согласно новому закону, это действие переквалифицируется в ряд уголовных преступлений. Новое наказание за незаконную добычу полезных ископаемых будет следующее:

нарушение правил охраны недр, повлекшее за собой опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды, а также незаконная добыча ископаемых государственного значения наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

в случае, если стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения, преступнику полагается наказание в виде штрафа на сумму от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

если незаконные действия были совершены группой людей по предварительному сговору или опасным способом, повлекшим за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

самовольное пользование недрами или заключение сделок, нарушающих право собственности на недра, облагаются штрафом в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов для граждан и от 200 до 500 необлагаемых минимумов — для должностных лиц.

Закон вступает в силу со следующего дня после его публикации.

Напомним, в июле правоохранители арестовали 300 кг янтаря, который собирались продать в ОАЭ. Было ликвидировано три подпольных цеха по обработке камня. Злоумышленники переправляли янтарь в Польшу в обход таможни, а оттуда товар отправлялся в ОАЭ, где его продавали.