Посилено відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин: до восьми років в'язниці

Найсуворіше покарання застосовується для випадків, коли незаконне користування надрами спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин" № 1685-ИХ, прийнятий Верховною Радою 15 липня 2021. Про це повідомляє сайт Офісу президента України.

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Незаконний видобуток корисних копалин поширений по всій Україні, і чинне раніше покарання за це порушення було недостатнім, вважають в ОП. "Самовільний видобуток ресурсів, зокрема піску, завдає значної шкоди навколишньому середовищу, прискорює руйнування доріг навколо та створює небезпечні піщані кар'єри. Відновлення порушених земель до стану, придатного для використання в сільському, лісовому господарстві, вимагає чималих зусиль", — повідомляють в Офісі президента .

Тому, згідно з новим законом, ця дія перекваліфікується в ряд кримінальних злочинів. Нове покарання за незаконний видобуток корисних копалин буде таке:

порушення правил охорони надр, що спричинило за собою небезпеку для життя та здоров'я людей і навколишнього середовища, а також незаконне видобування копалин державного значення карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням чи позбавленням волі на строк до двох років.

у разі, якщо вартість незаконно добутих копалин у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян або незаконно видобуваються корисні копалини загальнодержавного значення, злочинцеві належить покарання у вигляді штрафу на суму від 3000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років .

якщо незаконні дії були вчинені групою осібза попередньою змовою або небезпечним способом, що спричинило за собою загибель людей або інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

самовільне користування надрами або укладання угод, які порушують право власності на надра, обкладаються штрафом у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів для громадян і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів — для посадових осіб.

Закон вступає в силу з наступного дня після його публікації.

Нагадаємо, в липні правоохоронці заарештували 300 кг бурштину, який збиралися продати в ОАЕ. Було ліквідовано три підпільні цехи з обробки каменю. Зловмисники переправляли бурштин у Польщу в обхід митниці, а звідти товар відправлявся в ОАЕ, де його продавали.