Велика знахідка. Правоохоронці конфіскували 300 кг бурштину для продажу в ОАЕ (відео)

Правоохоронці ліквідували три підпільні цехи з обробки каменю.

В Україні правоохоронці ліквідували підпільний канал з переправлення бурштину за кордон, було вилучено 300 кг каменю. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

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В рамках розслідування було проведено 16 обшуків за місцем проживання та в автомобілях підозрюваних. Під час обшуків правоохоронці ліквідували три підпільні цехи, де оброблявся бурштин. Вони розташовувалися в Ковелі та Луцьку.

У приміщення для обробки каменів було знайдено і вилучено близько 300 кг обробленого і необробленого бурштину різної фракції. Також правоохоронці знайшли готові прикраси з каменю, інструменти для ручної обробки, пістолет і гроші.

"Встановлено, що створив злочинну групу і налагодив незаконну схему придбання, зберігання і переробки в значних розмірах незаконно добутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний житель Ковеля, який забезпечував фінансування злочинної діяльності, проводив збір та виплату грошових коштів, а також визначав розмір винагороди кожному учаснику групи ", — йдеться в повідомленні.

До розкритого злочинного угруповання причетні ще 9 жителів Волинської та Рівненської областей.

Зловмисники переправляли камені в Польщу в обхід митниці, а звідти товар відправлявся в Об'єднані Арабські Емірати, де його продавали. Засоби від збуту каменів учасники угруповання самостійно доставляли в Україну.

Поки правоохоронці проводять слідчі дії в рамках розпочатого кримінального провадження. Всім учасникам злочинної групи оголосять підозра по ч. 2 ст.240-1 (незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблення бурштину) Кримінального кодексу.