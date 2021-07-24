Большой улов. Правоохранители конфисковали 300 кг янтаря для продажи в ОАЭ (видео)

Правоохранители ликвидировали три подпольных цеха по обработке камня.

В Украине правоохранители ликвидировали подпольный канал по переправке янтаря за границу, было изъято 300 кг камня. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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В рамках расследования было проведено 16 обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых. Во время обысков правоохранители ликвидировали три подпольных цеха, где обрабатывался янтарь. Они располагались в Ковеле и Луцке.

В помещения для обработки камней было найдено и изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции. Также правоохранители нашли готовые украшения из камня, станки для ручной обработки, пистолет и деньги.

"Установлено, что создал преступную группу и наладил незаконную схему приобретения, хранения и переработки в значительных размерах незаконно добытого на территории Волынской, Ровенской и Житомирской областей янтаря-сырца 34-летний житель Ковеля, который обеспечивал финансирование преступной деятельности, проводил сбор и выплату денежных средств, а также определял размер вознаграждения каждому участнику группы", — говорится в сообщении.

К раскрытой преступной группировке причастны еще 9 жителей Волынской и Ровенской областей.

Злоумышленники переправляли камни в Польшу в обход таможни, а оттуда товар отправлялся в Объединенные Арабские Эмираты, где его продавали. Средства от сбыта камней участники группировки самостоятельно доставляли в Украину.

Пока правоохранители проводят следственные действия в рамках начатого уголовного производства. Всем участникам преступной группы объявят подозрение по ч. 2 ст.240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря ) Уголовного кодекса.