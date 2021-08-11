Дело подозреваемого в коррупции нардепа Юрченко передано в суд, – НАБУ (видео)

В случае доказательства вины парламентария в суде, он может провести за решеткой до 12 лет.

Материалы уголовного производства в отношении бывшего члена фракции "Слуги народа" Александра Юрченко в Верхованой Раде Украины передано в суд, сообщает в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Парламентария подозревают в получении взятки и попытке подкупа других нардепов.

Действия депутата и его помощника задокументированы во время проведения специальной операции, в которой задействовали сотрудника "под прикрытием", выдававшего себя за представителя зарубежной компании.

Сообщается, что познакомившись с помощником нардепа, он заявил о заинтересованности инвестировать в Украину, если в законодательство будут внесены некоторые изменения.

В частности, речь шла о "зеленом тарифе" на электроэнергию для компаний, занимающихся утилизацией мусора.

После этого, утверждают в САП, помощник депутата познакомил "инвестора" с Юрченко. Поправки к законопроекту парламентарий оценил в 13 тысяч долларов, попросив сверху еще 200 тыс долларов на подкуп членов профильного комитета.

В начале августа детектив передал посреднику 13 тысяч, а на 26-27 августа была запланирована передача еще 200 тысяч. Однако, депутата и его сообщника, скорее всего, кто-то предупредил: они сменили свои телефонные номера и выбросили смартфоны.

[ + – ] Видео НАБУ по делу Юрченко

В САП утверждают, что все аудио- и видеозаписи, полученные во время досудебного следствия, признаны экспертизой достоверными.

Юрченко инкриминируют ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды в особо крупных размерах), ч. 4 ст. 27 (подстрекательство к преступлению) и ч. 4 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особу ответственное положение) УК Украины.

Помощнику депутата выдвинуты такие же обвинения плюс обвинение в пособничестве.

Если вина подозреваемых будет доказана в суде, им грозит до 12 лет тюремного заключения.

Дело Юрченко – с чего все началось

Напомним, в сентябре прошлого года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Юрченко.

[ + – ] Сообщение Сергея Лещенко

На фоне этого скандала нардеп написал заявление и был исключен из фракции "Слуга народа".

[ + – ] Информация об уходе Юрченко из фракции "СН"

После этого, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал парламентария с альтернативой залога в 3 миллиона гривен, 25 сентября залог за него был внесен.

Фокус сообщал также, что в июле 2021 года Юрченко совершил ДТП во Львове, при этом экспертиза выявила в его крови наркотики.