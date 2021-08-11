Справу підозрюваного в корупції нардепа Юрченка передано в суд, — НАБУ (відео)

У разі доведення провини парламентарія в суді, він може провести за ґратами до 12 років.

Матеріали кримінального провадження щодо колишнього члена фракції "Слуги народу" Олександра Юрченка в Верховній Раді України передано до суду, повідомляє в Facebook пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Парламентарія підозрюють в отриманні хабара та спробі підкупу інших нардепів.

Дії депутата та його помічника задокументовані під час проведення спеціальної операції, у якій задіяли співробітника "під прикриттям", що видавав себе за представника зарубіжної компанії.

Повідомляється, що познайомившись із помічником нардепа, він заявив про зацікавленість інвестувати в Україну, якщо в законодавство будуть унесені деякі зміни.

Зокрема, йшлося про "зелений тариф" на електроенергію для підприємств, що займаються утилізацією сміття.

Після цього, стверджують у САП, помічник депутата познайомив "інвестора" з Юрченком. Поправки до законопроекту парламентарій оцінив у 13 тисяч доларів, попросивши зверху ще 200 тис доларів на підкуп членів профільного комітету.

На початку серпня детектив передав посередникові 13 тисяч, а на 26-27 серпня була запланована передача ще 200 тисяч. Однак депутата та його спільника, швидше за все, хтось попередив: вони змінили свої телефонні номери та викинули смартфони.

[ + – ] Відео НАБУ у справі Юрченко

У САП стверджують, що всі аудіо- та відеозаписи, отримані під час досудового слідства, визнані експертизою достовірними.

Юрченку інкримінують ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах), ч. 4 ст. 27 (підбурювання до злочину) і ч. 4 ст. 369 (пропозиція неправомірної вигоди посадовій особі, що займає відповідальне становище) КК України.

Помічнику депутата висунуті такі ж звинувачення плюс звинувачення в пособництві.

Якщо вина підозрюваних буде доведена в суді, їм загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

Справа Юрченка — з чого все почалося

Нагадаємо, у вересні минулого року генпрокурорка Ірина Венедиктова підписала підозру Юрченку.

[ + – ] Повідомлення Сергія Лещенка

На тлі цього скандалу нардеп написав заяву та був виключений із фракції "Слуга народу".

[ + – ] Інформація про відхід Юрченка з фракції "СН"

Після цього, Вищий антикорупційний суд України заарештував парламентарія з альтернативою застави в 3 мільйони гривень, 25 вересня заставу за нього було внесено.

Фокус повідомляв також, що в липні 2021 року Юрченко скоїв ДТП у Львові, при цьому експертиза виявила в його крові наркотики.