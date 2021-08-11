Справу підозрюваного в корупції нардепа Юрченка передано в суд, — НАБУ (відео)
У разі доведення провини парламентарія в суді, він може провести за ґратами до 12 років.
Матеріали кримінального провадження щодо колишнього члена фракції "Слуги народу" Олександра Юрченка в Верховній Раді України передано до суду, повідомляє в Facebook пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Парламентарія підозрюють в отриманні хабара та спробі підкупу інших нардепів.
Дії депутата та його помічника задокументовані під час проведення спеціальної операції, у якій задіяли співробітника "під прикриттям", що видавав себе за представника зарубіжної компанії.
Повідомляється, що познайомившись із помічником нардепа, він заявив про зацікавленість інвестувати в Україну, якщо в законодавство будуть унесені деякі зміни.
Зокрема, йшлося про "зелений тариф" на електроенергію для підприємств, що займаються утилізацією сміття.
Після цього, стверджують у САП, помічник депутата познайомив "інвестора" з Юрченком. Поправки до законопроекту парламентарій оцінив у 13 тисяч доларів, попросивши зверху ще 200 тис доларів на підкуп членів профільного комітету.
На початку серпня детектив передав посередникові 13 тисяч, а на 26-27 серпня була запланована передача ще 200 тисяч. Однак депутата та його спільника, швидше за все, хтось попередив: вони змінили свої телефонні номери та викинули смартфони.
У САП стверджують, що всі аудіо- та відеозаписи, отримані під час досудового слідства, визнані експертизою достовірними.
Юрченку інкримінують ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах), ч. 4 ст. 27 (підбурювання до злочину) і ч. 4 ст. 369 (пропозиція неправомірної вигоди посадовій особі, що займає відповідальне становище) КК України.
Помічнику депутата висунуті такі ж звинувачення плюс звинувачення в пособництві.
Якщо вина підозрюваних буде доведена в суді, їм загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.
Справа Юрченка — з чого все почалося
Нагадаємо, у вересні минулого року генпрокурорка Ірина Венедиктова підписала підозру Юрченку.
На тлі цього скандалу нардеп написав заяву та був виключений із фракції "Слуга народу".
Після цього, Вищий антикорупційний суд України заарештував парламентарія з альтернативою застави в 3 мільйони гривень, 25 вересня заставу за нього було внесено.
Фокус повідомляв також, що в липні 2021 року Юрченко скоїв ДТП у Львові, при цьому експертиза виявила в його крові наркотики.