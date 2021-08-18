"Встреча с Меркель несет угрозу". Павел Климкин обнаружил новую опасность для Украины

На предстоящих переговорах Ангела Меркель, преследуя интересы Европы, может оказать давление на Зеленского

Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель может быть потенциально опасной для Украины. Об этом в интервью Обозревателю заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил опасение в связи с возможными результатами предстоящей встречи президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Экс-министр предполагает, что эта встреча потенциально опасна, так как Меркель, в целях упразднения источника нестабильности для Европы, будет оказывать некое давление на Зеленского, который будет вынужден пойти на неприемлемые компромиссы.

Климкин гипотетически предполагает, что канцлер может сказать: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях".

Далее министр комментирует, — "Я вижу большие риски. В чем цель Меркель? Не создать новую спираль нестабильности. Меркель, как фанат стабильности, это очень хорошо понимает. И понимает, что ситуация может расшатываться или внутри страны, или из России. Путин, к сожалению, очень хорошо это умеет…Германии нужна спокойная ситуация с Украиной, чтобы не создать источник нестабильности для всей Европы. Как с военной точки зрения, так и с точки зрения энергетической безопасности".

Экс-министр "не собирается осуждать президента" за какие-то результаты, но дал совет: "Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры. Время для этого есть, хотя его и немного".

В ситуации, когда представителей Украины скорее всего не пригласят за стол переговоров по "Северному потоку-2", Климкин скорее надеется на ключевое партнерство с США, и полагает что президенты Украины и США будут "чувствовать друг друга и в будущем…минимально доверять друг другу".

Напомним, что в апреле этого года бывший глава МИД, оценивая слова Байдена адресованные Путину, сказал, что Украине "не нужно теперь, сложив руки, ждать, что Байден нас защитит. Защищают только тех, кто готов защищаться сам"