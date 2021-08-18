"Зустріч із Меркель несе загрозу". Павло Клімкін виявив нову небезпеку для України

На майбутніх переговорах Ангела Меркель, переслідуючи інтереси Європи, може чинити тиск на Зеленського

Зустріч Володимира Зеленського та Ангели Меркель може бути потенційно небезпечною для України. Про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив побоювання у зв'язку з можливими результатами майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Ексміністр припускає, що ця зустріч є потенційно небезпечною, оскаільки Меркель з метою скасування джерела нестабільності для Європи буде чинити якийсь тиск на Зеленського, який буде змушений піти на неприйнятні компроміси.

Клімкін гіпотетично припускає, що канцлерка може сказати: "Володимире, бачиш, я скоро йду. Я є великою фанаткою України. Ти не знаєш, якою буде наступна адміністрація, яким буде наступний уряд у Німеччині. Краще домовся зі мною на цих умовах".

Далі міністр коментує: "Я бачу великі ризики. У чому мета Меркель? Не створити нову спіраль нестабільності. Меркель як фанатка стабільності це дуже добре розуміє. І розуміє, що ситуація може розхитуватися або всередині країни, або з Росії. Путін, на жаль, дуже добре це вміє... Німеччині потрібна спокійна ситуація з Україною, щоб не створити джерело нестабільності для всієї Європи. Як із військової точки зору, так і з точки зору енергетичної безпеки ".

Ексміністр "не збирається засуджувати президента" за якісь результати, але дав пораду: "Я думаю, перед тим, як зустрічатися з Меркель, Зеленському або комусь із його команди слід обов'язково спробувати сконтактувати з американцями, з Євросоюзом, з поляками і побудувати чітку матрицю нашої гри. Час для цього є, хоча його й трохи ".

У ситуації, коли представників України швидше за все не запросять за стіл переговорів щодо "Північного потоку-2", Клімкін швидше сподівається на ключове партнерство з США і вважає, що президенти України та США будуть "відчувати один одного і в майбутньому... мінімально довіряти один одному".

Нагадаємо, що в квітні цього року колишній глава МЗС, оцінюючи слова Байдена, адресовані Путіну, сказав, що Україні "не потрібно тепер, склавши руки, чекати, що Байден нас захистить. Захищають тільки тих, хто готовий захищатися сам".