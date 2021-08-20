Разумков заступился за канал "НАШ", у которого Нацсовет хочет отобрать лицензию (видео)

По мнению председателя Верховной Рады, гости программ, а не журналисты, должны нести ответственность за сказанное в эфире.

Председатель Верховной Рады (ВР) Украины Дмитрий Разумков выразил надежду, что суд против телеканала "НАШ", инициируемый Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, будет объективным и беспристрастной. Заявление было сделано в пятницу, 20 августа, в общении с журналистами.

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"Моя личная позиция — если бы я отвечал за все, что говорят наши коллеги с трибуны, меня тоже уже могли лишить лицензии. Если бы это все же относилось к высказываниям журналистов, мне было бы это более понятным. Что касается гостей, то у нас персональная ответственность", — отметил спикер ВР.

Как сказал Разумков, сам он довольно часто бывает в эфире в том числе канала "НАШ". Он отметил, что прямой эфир отключить нельзя, а потому информация там в любом случае прозвучит, вне зависимости от воли журналистов.

По словам председателя ВР, в Украине существует свобода слова, которая является одним из наиболее ощутимых достижений украинского общества.

"Очень сильно мы отличаемся от того, что можно наблюдать на временно оккупированных территориях", — добавил он и призвал сохранять эту тенденцию.

Как сообщалось ранее, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд для аннулирования лицензии телеканала "НАШ". Регулятор обратился в суд из-за высказываний лидера КПУ Симоненко в адрес церкви и использования им "риторики российской пропаганды".

По утверждению Нацсовета, подобные нарушения не впервые замечаются на канале, а сам он их не устраняет после соответствующих просьб. По этой причине ООО "НАШ 365" будут просить аннулировать лицензию в суде.