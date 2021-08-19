Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания хочет отобрать лицензию у канала "НАШ" (видео)

Регулятор обратился в суд из-за высказываний лидера КПУ Симоненко в адрес церкви и использования им "риторики российской пропаганды".

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение обратиться в суд для аннулирования лицензии телеканала "НАШ", собственником которого является лидер партии "НАШИ" и один из Евгений Мураев. Об этом говорится на сайте регулятора.

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Члены Нацсовета пересмотрели выпуск программы "Марафон" с участием лидера Коммунистической партии Украины (КПУ) Петром Симоненко, который выходил в эфир 4 и 5 мая. Регулятор отмечает, что в передаче содержались высказывания, которые можно расценивать как скрытый призыв к религиозной вражде и ненависти, основанной на нетерпимости к Православной церкви Украины, ее представителям и верующим.

Более того, в Нацсовете считают, что в эфире телеканала содержались утверждения, используемые российской пропагандой. В частности, такими словами им показались заявления о "гражданской войне на Донбассе" и о том, что "к власти в Украине пришли фашисты".

По мнению регулятора, в этой программе Симоненко имел наибольшее количество эфирного времени. При этом, даже несмотря на то, что ведущие предостерегли главу КПУ и рассказали о возможных последствиях его высказываний, в Нацсовете сочли, что реакция журналистов "имела формальный характер и не касалась использования гостем эфира ненавистнических высказываний".

В Нацсовете отметили, что не впервые замечают подобные нарушения на канале, а сам он их якобы не устраняет после соответствующих просьб. По этой причине ООО "НАШ 365" будут просить аннулировать лицензию в суде.

В свою очередь, ведущий телеканала Макс Назаров отреагировал на известия об обращении Нацсовета в суд. На своем канале в Telegram он написал: "Итак, Нацрада действительно подает в суд с просьбой лишить лицензии телеканал "НАШ". Никакого отношения к цивилизации и демократии это не имеет. Но мы с этими дикарями поборемся", — написал он.

Ведущий также отметил, что лицензии канал хотят лишить из-за мнения гостей программы.

[ + – ] Повтор эфира с Симоненко начинается с 42-й секунды

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на 5 лет против соратника Медведчука и его каналов. Вещание телеканалов уже прекращено. В СБУ заявили, что решение СНБО о введении санкций – это последовательный шаг украинских властей в борьбе с российской гибридной агрессией. Позже каналы заблокировали и на YouTube.