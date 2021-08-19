Нацрада з питань ТБ і радіомовлення хоче відібрати ліцензію в каналу "НАШ" (відео)

Регулятор звернувся в суд через висловлювання лідера КПУ Симоненка на адресу церкви і використання ним "риторики російської пропаганди".

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду для анулювання ліцензії телеканалу "НАШ", власником якого є лідер партії "НАШІ" Євген Мураєв. Про це йдеться на сайті регулятора.

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Члени Нацради переглянули випуск програми "Марафон" за участю лідера Комуністичної партії України (КПУ) Петра Симоненка, який виходив в ефір 4 і 5 травня. Регулятор зазначає, що в передачі містилися висловлювання, які можна розцінювати як прихований заклик до релігійної ворожнечі та ненависті, заснованої на нетерпимості до Православної церкви України, її представників і вірян.

Більше того, у Нацраді вважають, що в ефірі телеканалу містилися твердження, що використовуються російською пропагандою. Зокрема, такими словами їм здалися заяви про "громадянську війну на Донбасі" і про те, що "до влади в Україні прийшли фашисти".

На думку регулятора, у цій програмі Симоненко мав найбільшу кількість ефірного часу. При цьому, навіть незважаючи на те, що ведучі застерегли главу КПУ і розповіли про можливі наслідки його висловлювань, у Нацраді визнали, що реакція журналістів "мала формальний характер і не стосувалася використання гостем ефіру ненависницьких висловлювань".

У Нацраді зазначили, що не вперше помічають подібні порушення на каналі, а сам він їх нібито не усуває після відповідних прохань. З цієї причини ТОВ "НАШ 365" проситимуть анулювати ліцензію в суді.

У свою чергу, ведучий телеканалу Макс Назаров відреагував на звістки про звернення Нацради до суду. На своєму каналі в Telegram він написав: "Отже, Нацрада дійсно подає в суд з проханням позбавити ліцензії телеканал "НАШ". Ніякого відношення до цивілізації і демократії це не має. Але ми з цими дикунами поборемося", — написав він.

Ведучий також зазначив, що ліцензії канал хочуть позбавити через думки гостей програми.

[ + – ] Повтор ефіру із Симоненком починається з 42-ї секунди

Нагадаємо, 2 лютого 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції на 5 років проти соратника Медведчука і його каналів. Мовлення телеканалів уже припинено. В СБУ заявили, що рішення РНБО про введення санкцій — це послідовний крок української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. Пізніше канали заблокували і на YouTube.