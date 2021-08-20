Разумков заступився за канал "НАШ", у якого Нацрада хоче відібрати ліцензію (відео)

На думку голови Верховної Ради, гості програми, а не журналісти, повинні нести відповідальність за сказане в ефірі.

Голова Верховної Ради (ВР) України Дмитро Разумков висловив надію, що суд проти телеканалу "НАШ", ініційований Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, буде об'єктивним і неупередженим. Заява була зроблена в п'ятницю, 20 серпня, в спілкуванні з журналістами.

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"Моя позиція — якби я відповідав за все, що говорять наші колеги з трибуни, мене теж уже могли позбавити ліцензії. Якби це все ж відносилося до висловлювань журналістів, мені було б це більш зрозумілим. Що стосується гостей, то в нас персональна відповідальність", — зазначив спікер ВР.

Як сказав Разумков, сам він досить часто буває в ефірі, зокрема каналу "НАШ". Він зазначив, що прямий ефір відключити не можна, а тому інформація там у будь-якому випадку прозвучить, незалежно від волі журналістів.

За словами голови ВР, в Україні існує свобода слова, яка є одним з найбільш відчутних досягнень українського суспільства.

"Дуже сильно ми відрізняємося від того, що можна спостерігати на тимчасово окупованих територіях", — додав він і закликав зберігати цю тенденцію.

Як повідомлялося раніше, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення звернутися до суду для анулювання ліцензії телеканалу "НАШ". Регулятор звернувся в суд через висловлювання лідера КПУ Симоненка на адресу церкви і використання ним "риторики російської пропаганди".

За твердженням Нацради, подібні порушення не вперше помічають на каналі, а сам він їх не усуває після відповідних прохань. З цієї причини ТОВ "НАШ 365" проситимуть анулювати ліцензію в суді.