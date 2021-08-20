Зеленский назвал национальную мечту украинцев

Президент Украины в эксклюзивной колонке для Фокуса поделился мыслями об украинской национальной мечте и о том, как ее достичь.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что национальная мечта украинцев — это иметь спокойствие и комфорт в своем доме, а соответственно, и в своей стране. Об этом глава государства пишет в эксклюзивной колонке для Фокуса.

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Так, Владимир Зеленский отмечает, что провозглашение независимости предоставило украинцам те возможности, которых наш народ был лишен в течение длительного времени.

"Прежде всего речь о нашем неоднократно доказанном достоинстве, об ощущении себя современной нацией, об огромных возможностях для конкуренции на глобальных рынках. А также об одном из самых интересных достижений современности — свободных путешествиях по миру, которые позволяют национальным культурам намного теснее взаимодействовать", — подчеркивает Владимир Зеленский.

Глава государства отмечает, что сегодня граждан Украины можно встретить в каждой стране с открытыми границами. Президент уверяет, что украинцы, благодаря тому, что придерживаются глобальных правил, умеют находить общий язык с представителями других наций и обладают репутацией вежливых гостей.

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"Однако умеем ли мы точно так же придерживаться правил и уважать наших сограждан, нашу землю, наши законы, как это естественно для нашего народа, когда говорим об отношениях внутри страны? Понимаем ли мы всю ценность того, что у нас есть своя суверенная страна?" — пишет Зеленский.

Президент отмечает, что Украина является одним из наиболее привлекательных мест для гастрономического туризма и подчеркивает, что в нашей стране есть сервисы и бизнесы, которые ориентированы на улучшение комфорта и качества жизни людей. С другой же стороны, утверждает глава государства, в этих сферах зачастую работают "в тени" и скрывают доходы, а защита прав работников в них практически отсутствует.

"Так вот: теневая экономика — это короткая стратегия, которая убивает перспективы государства. Прозрачная экономика — это уже о совсем другой стратегии. О той, которая делает страну мировым лидером", — рассуждает президент.

Также Зеленский обращает внимание на то, что за последние два года по стране увеличилось количество качественных дорог и уверяет, что до конца его каденции по Украине появится дорожная сеть, сделанная по высочайшим стандартам. Впрочем, отмечает президент, нередко на обочинах этих транспортных путей можно увидеть мусор.

"Мелочь? Нет. Потому что это уже об общей культуре, о ключевых навыках, которые или делают нас сильными, или лишают шанса на успех. А было бы нам приятно посещать страну, в которой мусор становится частью пейзажа? Конечно же, нет", — утверждает Зеленский.

Одной из сфер, по которым можно оценивать жизнь в любой стране, пишет украинский президент, является транспорт, в том числе — общественный и железнодорожный.

"А что мы сами можем рассказать о транспорте в нашей стране? Согласитесь, не очень приятные вещи. А почему это все так?" — рассуждает глава государства.

Владимир Зеленский пишет, что ответы просты: если управление общим и отношения внутри громад развиты недостаточным образом, то и в базовых вопросах, таких как утилизация мусора, может быть полный бардак. Если экономические отношения в течение десятилетий напоминали то, что называют "кумовским капитализмом", отмечает глава государства, то и разговоры о защите прав работников наталкиваются на справедливые замечания к тем, кто представляет государство о гарантиях того, что они не хотят просто зажать предпринимателей.

"Транспортная сфера — это всегда отражение того, о чем на самом деле беспокоятся те, кто управляет страной или отдельным городом. Почему вот даже в Киеве базовый транспорт до сих пор — маршрутки? Ответ — коррупция", — заявляет Зеленский, подчеркивая, что аналогичным является ответ на вопросы и о другом транспорте.

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Глава государства считает, что качество проведения реформ можно проверить только благодаря изменениям в повседневной жизни, успех децентрализации можно будет определить когда исчезнет мусор вдоль дорог, а результативность экономической и социальной политики — когда появится защита тех, кто обеспечивает функционирование сервисов на высоком уровне.

"А уверенно похвастаться перед иностранцами сможем тогда, когда от коррупции не останется и следа — ни олигархического, ни чиновнического. Потому что в чем наша национальная мечта? Иметь комфорт и спокойствие в своем доме. А значит, в Украине", — пишет президент.

С полным текстом колонки Зеленского для Фокуса можно ознакомиться по этой ссылке.