Зеленський назвав національну мрію українців

Президент України в ексклюзивній колонці для Фокуса поділився думками про українську національну мрію і про те, як її досягти.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що національна мрія українців — це мати спокій і комфорт у своєму будинку, а відповідно, і у своїй країні. Про це глава держави пише в ексклюзивній колонці для Фокуса.

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Так, Володимир Зеленський зазначає, що проголошення незалежності надало українцям ті можливості, яких наш народ був позбавлений протягом тривалого часу.

"Перш за все мова про нашу неодноразово доведену гідність, про відчуття себе сучасною нацією, про величезні можливості для конкуренції на глобальних ринках. А також про одне з найцікавіших досягнень сучасності — вільні подорожі по світу, які дозволяють національним культурам набагато тісніше взаємодіяти", — підкреслює Володимир Зеленський.

Глава держави зазначає, що сьогодні громадян України можна зустріти в кожній країні з відкритими кордонами. Президент запевняє, що українці завдяки тому, що дотримуються глобальних правил, вміють знаходити спільну мову з представниками інших націй і мають репутацію важливих гостей.

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"Однак, чи вміємо ми точно так само дотримуватися правил і поважати наших співгромадян, нашу землю, наші закони, як це природно для нашого народу, коли говоримо про відносини всередині країни? Чи розуміємо ми всю цінність того, що в нас є своя суверенна країна?" — пише Зеленський.

Президент зазначає, що Україна є одним з найбільш привабливих місць для гастрономічного туризму і підкреслює, що в нашій країні є сервіси та бізнеси, які орієнтовані на поліпшення комфорту і якості життя людей. З іншого ж боку, стверджує глава держави, у цих сферах часто працюють "у тіні" і приховують доходи, а захисту прав працівників у них практично немає.

"Так ось: тіньова економіка — це коротка стратегія, яка вбиває перспективи держави. Прозора економіка — це вже про зовсім іншу стратегію. Про ту, яка робить країну світовим лідером", — міркує президент.

Також Зеленський звертає увагу на те, що за останні два роки по країні збільшилася кількість якісних доріг і запевняє, що до кінця його каденції по Україні з'явиться дорожня мережа, зроблена за найвищими стандартами. Втім, зазначає президент, нерідко на узбіччях цих транспортних шляхів можна побачити сміття.

"Дрібниця? Ні. Тому що це вже про загальну культуру, про ключові навички, які або роблять нас сильними, або позбавляють шансу на успіх. А було б нам приємно відвідувати країну, у якій сміття стає частиною пейзажу? Звичайно ж, ні", — стверджує Зеленський.

Однією зі сфер, за якими можна оцінювати життя в будь-якій країні, пише український президент, є транспорт, зокрема — громадський та залізничний.

"А що ми самі можемо розповісти про транспорт у нашій країні? Погодьтеся, не дуже приємні речі. А чому це все так?" — міркує голова держави.

Володимир Зеленський пише, що відповіді прості: якщо управління загальним і відносини всередині громад розвинені недостатньо, то і в базових питаннях, таких як утилізація сміття, може бути повний бардак. Якщо економічні відносини протягом десятиліть нагадували те, що називають "кумівським капіталізмом", зазначає глава держави, то і розмови про захист прав працівників наштовхуються на справедливі зауваження до тих, хто представляє державу, про гарантії того, що вони не хочуть просто затиснути підприємців.

"Транспортна сфера — це завжди відображення того, про що насправді турбуються ті, хто керує країною або окремим містом. Чому ось навіть у Києві базовий транспорт досі — маршрутки? Відповідь — корупція", — заявляє Зеленський, підкреслюючи, що аналогічною є відповідь на питання і про інший транспорт.

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Глава держави вважає, що якість проведення реформ можна перевірити тільки завдяки змінам у повсякденному житті, успіх децентралізації можна буде визначити, коли зникне сміття уздовж доріг, а результативність економічної і соціальної політики — коли з'явиться захист тих, хто забезпечує функціонування сервісів на високому рівні.

"А впевнено похвалитися перед іноземцями зможемо тоді, коли від корупції не залишиться і сліду — ні олігархічного, ні чиновницького. Тому що в чому наша національна мрія? Мати комфорт і спокій у своєму будинку. А значить, в Україні", — пише президент.

З повним текстом колонки Зеленського для Фокуса можна ознайомитися за цим посиланням.