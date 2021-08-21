Данилов, Кулеба и еще 70 украинцев попали под санкции РФ, - документ

Данилов уже отреагировал: назвал санкции против него "лучшим подарком к 30-летию независимости Украины".

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов и еще 70 человек попали в обновленный список лиц, против которых Россия ввела ответных экономические санкции. Обновленная версия уже подписана премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликована на портале правовой информации.

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В список также попали уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, глава Счетной палаты Валерий Пацкан и другие.

Последний раз этот перечень пополнялся в декабре прошлого года и составлял 849 имен. Тогда в него попали спикер ВР Дмитрий Разумков и его первый зам Руслан Стефанчук, несколько депутатов фракции "Слуга народа". Глава фракции Давил Арахамия – также в этом списке.

В результате санкций у фигурантов списка заблокированы безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги, арестовано имущество на территории РФ, а также им запрещен вывод капитала из России.

Алексей Данилов назвал санкции против него "лучшим подарком к 30-летию независимости Украины".

[ + – ] Алексей Данилов назвал санкции "лучшим подарком"

Кулеба же назвал такой шаг россиян местью за Крымскую платформу, но пообещал не останавливаться.

Впервые указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2018 года.

Тогда спикер Путина Дмитрий Песков заявлял, что эти санкции – ответ на действия украинского правительства. По его словам, Россия ввела санкции против тех людей, которые "наносят вред интересам Российской Федерации, совершают действия, направленные на причинение ущерба России".

При этом он заверял, что "ни указ, ни постановления Правительства не будут распространяться на украинцев в целом, это абсолютно неприемлемо".

Напомним, 20 августа СНБО утвердил санкции против блогера Анатолия Шария, его жены и тещи, нардепа IX созыва Андрея Деркача, а также главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы. По словам главы ведомства Алексея Данилова, под санкциями оказались и все медиаресурсы, подконтрольные Деркачу.

Анатолий Шарий уже отреагировал на произошедшее, пообещав бороться с родственниками высшего руководства Украины.