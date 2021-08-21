Данилов, Кулеба і ще 70 українців потрапили під санкції РФ, — документ

Данилов уже відреагував: назвав санкції проти нього "найкращим подарунком до 30-річчя незалежності України".

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба, секретар РНБО Олексій Данилов і ще 70 людей потрапили в оновлений список осіб, проти яких Росія ввела у відповідь економічні санкції. Оновлена версія вже підписана прем'єр-міністром РФ Михайлом Мішустіним й опублікована на порталі правової інформації.

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У список також потрапили уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова, губернатор Дніпропетровської області Валентин Резніченко, глава Рахункової палати Валерій Пацкан та інші.

Останнього разу цей перелік поповнювався в грудні минулого року і становив 849 імен. Тоді до нього потрапили спікер ВР Дмитро Разумков і його перший зам Руслан Стефанчук, кілька депутатів фракції "Слуга народу". Глава фракції Давив Арахамія – також у цьому списку.

В результаті санкцій у фігурантів списку заблоковані безготівкові грошові кошти та бездокументарні цінні папери, заарештовано майно на території РФ, а також їм заборонено виведення капіталу з Росії.

Олексій Данилов назвав санкції проти нього "найкращим подарунком до 30-річчя незалежності України".

[ + – ] Олексій Данилов назвав санкції "найкращим подарунком"

Кулеба ж назвав такий крок росіян помстою за Кримську платформу, але пообіцяв не зупинятися.

Вперше указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації" був підписаний президентом РФ Володимиром Путіним в жовтні 2018 року.

Тоді спікер Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що ці санкції – відповідь на дії українського уряду. За його словами, Росія ввела санкції проти тих людей, які "завдають шкоди інтересам Російської Федерації, здійснюють дії, спрямовані на заподіяння шкоди Росії".

При цьому він запевняв, що "ні указ, ні постанови Уряду не поширюватимуться на українців в цілому, це абсолютно неприйнятно".

Нагадаємо, 20 серпня РНБО затвердив санкції проти блогера Анатолія Шарія, його дружини і тещі, нардепа IX скликання Андрія Деркача, а також головного редактора видання "Країна" Ігоря Гужви. За словами глави відомства Олексія Данилова, під санкціями опинилися і всі медіаресурси, підконтрольні Деркачу.

Анатолій Шарій вже відреагував на подію, пообіцявши боротися з родичами вищого керівництва України.