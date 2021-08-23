Без шансов. Украина не сможет вступить в ЕС в ближайшие 3-5 лет, – вице-президент Еврокомиссии

Валдис Домбровскис советует стране сосредоточиться на Соглашении об ассоциации с ЕС.

В ближайшие 3-5 лет Украина не сможет стать членом Евросоюза, шансы на это слишком малы. Об этом рассказал вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в интервью РБК-Украина.

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Домбровскис подчеркнул, что Евросоюз поддерживает усилия Украины по более тесному сотрудничеству с ЕС.

"Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами — открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта", – заявил вице-президент.

По его словам, вопрос о членстве Украины в ЕС необходимо держать в повестке дня, но в краткосрочной перспективе необходимо сконцентрироваться на Соглашении об ассоциации и максимальном использовании его возможностей.

Домбровскис не считает, что у Украины есть шанс вступить в ЕС в ближайшие 3-5 лет.

"Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы", – отметил Домбровскис.

Он добавил, что на данный момент нет консенсуса по дальнейшему расширению ЕС. И это касается не только Украины, но и других стран, который стремятся войти в ЕС. Пока Евросоюз ведет переговоры лишь с тем странами, процесс вступления которых был запущен много лет назад.

"Да, это балканский страны. И там мы видим, что этот процесс проходит очень медленно, занимает много лет", – подытожил вице-президент Еврокомиссии.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгал заявлял, что страна планирует стать членов Евросоюза в ближайшие 5-10 лет. Тогда Шмыгаль добавил, что такие же сроки были установлены и для вступления Украины в НАТО.