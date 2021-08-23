Без шансів. Україна не зможе вступити в ЄС в найближчі 3-5 років, — віце-президент Єврокомісії

Валдіс Домбровскіс радить країні зосередитися на Угоді про асоціацію з ЄС.

У найближчі 3-5 років Україна не зможе стати членом Євросоюзу, шанси на це дуже малі. Про це розповів віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю РБК-Україна.

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Домбровскіс підкреслив, що Євросоюз підтримує зусилля України стосовно тіснішої співпраці з ЄС.

"Що стосується вступу в ЄС, це в першу чергу політичне питання, яке повинно одноголосно бути підтримане усіма країнами-членами — відкриття нових переговорів про вступ. І вже в рамках цього процесу переговорів з'являється дорожня карта", — заявив віце-президент.

За його словами, питання про членство України в ЄС необхідно тримати в порядку денному, але в короткостроковій перспективі необхідно сконцентруватися на Угоді про асоціацію і максимальному використанні його можливостей.

Домбровскіс не вважає, що в України є шанс вступити в ЄС в найближчі 3-5 років.

"Я так думаю, з огляду на політичну ситуацію в ЄС, того як проходять питання щодо розширення, то на жаль, це малоймовірно в найближчі роки", — зазначив Домбровскіс.

Він додав, що на даний момент немає консенсусу щодо подальшого розширення ЄС. І це стосується не тільки України, а й інших країн, який прагнуть увійти до ЄС. Поки Євросоюз веде переговори лише з тим країнами, процес вступу яких був запущений багато років назад.

"Так, це балканський країни. І там ми бачимо, що цей процес проходить дуже повільно, займає багато років", — підсумував віце-президент Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що країна планує стати членів Євросоюзу в найближчі 5-10 років. Тоді Шмигаль додав, що такі ж терміни були встановлені і для вступу України в НАТО.