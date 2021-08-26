Зеленский назвал три своих главных достижения на должности президента (видео)

К главным своим "победам" глава государства отнес укрепление субъектности страны, развитие инфраструктуры и усиление армии.

Президент Украины Владимир Зеленский тремя главными достижениями на должности назвал субъектность страны, инфраструктуру и армию. Об этом глава государства сказал в ответ на соответствующий вопрос во время шоу "Право на власть", которое вышло на телеканале "1+1".

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"Достижения… Мне сложно, это же нужно как-то хвастаться. Но я считаю, что мы субъективизируемся. Я делаю все, чтобы нас уважали за границей, чтобы считались с нашим мнением. Субъектность Украины и "Крымская платформа", на которую приехало 46 стран", — отметил Зеленский.

Вторым своим достижением на должности глава государства назвал инфраструктуру.

"Я считаю, что это позор, если у тебя нет инфраструктуры в стране. Когда все прилетали в страну и говорили: прекрасная страна, но дорог ноль, мостов ноль, отелей нет… Я считаю, что Украина может быть витриной европейской, потому что здесь и история, и память, и еда, и люди", — сказал Зеленский.

Третьим же достижением президент Украины считает армию.

"Извините, но та свобода, о которой мы говорили… Ты не думаешь ни о какой свободе, если самолеты летают не как у нас на параде, а летят самолеты врага. И забирают твою территорию. Я согласен насчет свободы, но я считаю, что свободу нужно защищать", — подчеркнул Зеленский.

[ + – ] "Поколение независимых": Владимир Зеленский в "Право на власть" на "1+1"

Напомним, в преддверии Дня независимости Владимир Зеленский написал для Фокуса эксклюзивную колонку о том, как реализовать мечту украинцев.

В мае в другой колонке для Фокуса Зеленский рассказал в чем смысл политики деолигархизации.