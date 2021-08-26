Зеленський назвав три своїх головних досягнення на посаді президента (відео)

До головних своїх "перемог" глава держави відніс зміцнення суб'єктності, розвиток інфраструктури і посилення армії.

Президент України Володимир Зеленський трьома головними досягненнями на посаді назвав суб'єктність країни, інфраструктуру та армію. Про це глава держави сказав у відповідь на відповідне запитання під час шоу "Право на владу", яке вийшло на телеканалі "1 + 1".

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"Досягнення … Мені складно, це ж треба якось хвалитися. Але я вважаю, що ми суб'єктивуємося. Я роблю все, щоб нас поважали за кордоном, щоб зважали на нашу думку. Суб'єктність України і "Кримська платформа", на яку приїхало 46 країн", — зазначив Зеленський.

Другим своїм досягненням на посаді глава держави назвав інфраструктуру.

"Я вважаю, що це ганьба, якщо в тебе немає інфраструктури в країні. Коли всі прилітали в країну і говорили: прекрасна країна, але доріг нуль, мостів нуль, готелів немає … Я вважаю, що Україна може бути європейською вітриною, тому що тут і історія, і пам'ять, і їжа, і люди", — сказав Зеленський.

Третім же досягненням президент України вважає армію.

"Вибачте, але та свобода, про яку ми говорили … Ти не думаєш ні про яку свободу, якщо літаки літають не як у нас на параді, а летять літаки ворога. І забирають твою територію. Я згоден щодо свободи, але я вважаю, що свободу потрібно захищати", — підкреслив Зеленський.

[ + – ] "Покоління незалежних": Володимир Зеленський у "Право на владу" на "1 + 1"

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності Володимир Зеленський написав для Фокуса ексклюзивну колонку про те, як реалізувати мрію українців.

У травні в іншій колонці для Фокуса Зеленський розповів, у чому сенс політики деолігархізації.