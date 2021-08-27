Перерезал красную ленточку: под Черниговом "слуга" торжественно открыл остановку (фото)

Журналист утверждает, что остановку поставили для детей, чтобы они могли ездить в школу в соседнее село. В их населенном пункте образовательное учреждение закрыли.

В селе Ушня Менской территориальной общины Черниговской области состоялось торжественное открытие автобусной остановки. Красную ленточку во время мероприятия перерезал депутат Черниговского областного совета от "Слуги народа" Александр Левицкий. Об этом сообщается на странице Менского городского совета в Facebook.

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"При содействии депутата областного совета Александра Левицкого в Ушне накануне нового учебного года построено две автобусные остановки — чтобы местные школьники в комфортных условиях могли ожидать школьный автобус, доставлять их на занятия в Борковку", — рассказывают в публикации на странице Менского городского совета.

[ + – ] На Черниговщине "слуга народа" Александр Левицкий торжественно открыл остановку

[ + – ] Торжественное открытие автобусной остановки в селе Ушня на Черниговщине Фото: facebook.com/MenskaMiskaRada [ + – ] Торжественное открытие автобусной остановки в селе Ушня на Черниговщине Фото: facebook.com/MenskaMiskaRada

Черниговский журналист Виталий Назаренко, комментируя это мероприятие на своей странице в Facebook, написал, что торжества прошли лишь в центре села Ушня, а вот вторую остановку, которая находится возле кладбища, вниманием обделили.

"Местные рассказывают, что спонсором выступил один из депутатов областного совета, который арендует здесь земли. Дело, конечно, нужное, но масштабы личности, финансовых возможностей и сделанного — не сравнить", — написал Назаренко, иронично отметив, что "хорошо, что хоть таблички с именем мецената не вывесили".

[ + – ] На Черниговщине "слуга народа" Александр Левицкий торжественно открыл остановку

Журналист же Тарас Середич на своем канале в Telegram сообщил, что "слуга" Левицкий открыл остановку для детей, которые должны ездить в школу в соседнее село, поскольку в Ушне учебное учреждение закрыли.

[ + – ] На Черниговщине "слуга народа" Александр Левицкий торжественно открыл остановку

Напомним, в 2018 году торжественное открытие остановок общественного транспорта состоялось и в Харьковской области. Тогда на мероприятиях присутствовали чиновники одного из сельсоветов, которые также перерезали ленточки.

В августе того же года в Херсоне с перерезанием красной ленточки открыли туалет в областном драматическом театре.

А в марте 2021 года торжественное открытие женского туалета состоялось и в одном из столичных ВУЗов. Во время "церемонии" проректор также перерезал красную ленточку.