Перерізав червону стрічку: на Чернігівщині "слуга" урочисто відкрив зупинку (фото)

Журналіст стверджує, що зупинку поставили для дітей, щоб вони могли їздити в школу в сусіднє село. В їхньому населеному пункті навчальний заклад закрили.

У селі Ушня Менської територіальної громади Чернігівської області відбулося урочисте відкриття автобусної зупинки. Червону стрічку під час заходу перерізав депутат Чернігівської обласної ради від "Слуги народу" Олександр Левицький. Про це повідомляється на сторінці Менської міської ради в Facebook.

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"За сприяння депутата обласної ради Олександра Левицького в Ушні напередодні нового навчального року побудовано дві автобусні зупинки — щоб місцеві школярі в комфортних умовах могли очікувати шкільний автобус, що доправлятиме їх на заняття в Бірківку", — розповідають в публікації на сторінці Менської міської ради.

[ + – ] На Чернігівщині "слуга народу" Олександр Левицький урочисто відкрив зупинку

[ + – ] Урочисте відкриття автобусної зупинки в селі Ушня на Чернігівщині Фото: facebook.com/MenskaMiskaRada [ + – ] Урочисте відкриття автобусної зупинки в селі Ушня на Чернігівщині Фото: facebook.com/MenskaMiskaRada

Чернігівський журналіст Віталій Назаренко, коментуючи цей захід на своїй сторінці в Facebook, написав, що урочистості пройшли лише в центрі села Ушня, а ось другу зупинку, яка розташована біля кладовища, увагою обділили.

"Місцеві розповідають, що спонсором виступив один із депутатів обласної ради, який орендує тут землі. Справа, звичайно, потрібна, але масштаби особистості, фінансових можливостей і зробленого — не порівняти", — написав Назаренко, іронічно відзначивши, що "добре, що хоч табличку з ім'ям мецената не вивісили ".

[ + – ] На Чернігівщині "слуга народу" Олександр Левицький урочисто відкрив зупинку

Журналіст же Тарас Середич на своєму каналі в Telegram повідомив, що "слуга" Левицький відкрив зупинку для дітей, які повинні їздити в школу в сусіднє село, оскільки в Ушні навчальний заклад закрили.

[ + – ] На Чернігівщині "слуга народу" Олександр Левицький урочисто відкрив зупинку

Нагадаємо, в 2018 році урочисте відкриття зупинок громадського транспорту відбулося і в Харківській області. Тоді на заходах були присутні чиновники однієї з сільрад, які також перерізали стрічки.

У серпні того ж року в Херсоні з перерізанням червоної стрічки відкрили туалет в обласному драматичному театрі.

А в березні 2021 року урочисте відкриття жіночого туалету відбулося і в одному зі столичних ВНЗ. Під час "церемонії" проректор також перерізав червону стрічку.