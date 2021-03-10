У Київському інституті урочисто відкрили жіночий туалет (відео)

Подію приурочили до Міжнародного жіночого дня — 8 березня. Відкриття туалету відсвяткували шампанським у сусідній аудиторії.

У Київському державному університеті телекомунікацій проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва Анатолій Сало, а також інші члени університету провели церемонію відкриття жіночого туалету. Про це повідомляє група ЄвроМайдан у Фейсбуці.

Повідомляється, що відкриття відремонтованого туалету приурочили до 8 березня. Проректор виступив на тлі дверей туалету. Після виступу була перерізана червона стрічка, після чого всі учасники торжества були запрошені в сусідню аудиторію щоб відсвяткувати подію шампанським.

"Вам сподобається наша робота, ми дуже старалися для вас. У ній любов до вас, наша турбота. Я впевнений, ви оціните нас, ну, а ми вас давно оцінили, поставивши найвищий бал", — заявив Анатолій Сало.

За його словами, рішення про ремонт всіх туалетів в університеті ухвалив особисто ректор. Обирати колірну гамму стін і матеріали обробкою допомагали жінки. При цьому виступ проректора періодично переривався сміхом.

Нагадаємо, у липні 2020 року київська випускники здавали ЗНО в школах із туалетом без перегородок. Інцидент стався в школі №214 у Києві.