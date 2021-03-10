В Киевском ВУЗе торжественно открыли женский туалет (видео)

Событие приурочили к Международному женскому дню — 8 марта. Открытие туалета отпраздновали шампанским в соседней аудитории.

В Киевском государственном университете телекоммуникаций проректор по административно-хозяйственной работе и строительству Анатолий Сало, а также другие члены университета провели церемонию открытия женского туалета. Об этом сообщает группа ЕвроМайдан в Фейсбуке.

Сообщается, что открытие отремонтированного туалета приурочили к 8 марта. Проректор выступил на фоне дверей туалета. После выступления была перерезана красная ленточка, после чего все участники торжества были приглашены в соседнюю аудиторию дабы отметить событие шампанским.

"Вам понравится наша работа, мы очень старались для вас. В ней любовь к вам, наша забота. Я уверен, вы по достоинству оцените нас, ну, а мы вас давно оценили, поставив наивысший бал", — заявил Анатолий Сало.

По его словам, решение о ремонте всех туалетов в университете принял лично ректор. Выбирать цветовую гамму стен и материалы обработкой помогали женщины. При этом выступление проректора периодически прерывалось смехом.

Напомним, июле 2020 года киевские выпускники сдавали ВНО в школах с туалетом без перегородок. Инцидент произошел в школе №214 в Киеве.