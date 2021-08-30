Демократические силы Харькова выбрали ультраправого националиста единым кандидатом на выборах мэра

Представители партий "Голос", "Евросолидарность" и "Демсокира" решили, что на выборы от объединенного лагеря пойдет лидер местного "Нацкорпуса" Константин Немичев.

Проукраинские силы выбрали лидера харьковской ячейки националистической организации "Нацкорпус" Константина Немичева в качестве единого кандидата на внеочередных выборах мэра Харькова. Об этом ультраправый националист рассказал в своем Telegram.

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В ходе праймериз представители проукраинских сил Харькова выбирали единую кандидатуру на выборы. Кроме Константина Немичева в голосовании участвовали Никита Соловьев от партии "Демократична сокира" и Александр Скорик от "Европейской солидарности".

За кандидатуру главы харьковской ячейки националистической организации "Национальный корпус" проголосовали 14 участников праймериз.

В комментарии Суспільному Константин Немичев сообщил, что пойдет на внеочередные выборы мэра Харькова как самовыдвиженец. Националист ожидает на поддержку его кандидатуры со стороны всего проукраинского сообщества Харькова.

В праймериз по избранию единой кандидатуры на выборы участвовали представители "ЕС", "Демократической сокири", "Нацкорпуса", "Голоса", "Акцента". К началу переговоров также подключался "Блок Светланы Светличной", однако ближе к голосованию объявил о выходе из процесса.

Через некоторое время партии "Акцент" и "Европейская солидарность" заявили об отзыве своих подписей по результатам голосования. Модератор праймериз по избранию единой кандидатуры Борис Редин предположил повторное голосование.

[ + – ] Немичев выиграл праймериз на единую кандидатуру на выборы мэра Харькова

[ + – ] Немичев выиграл праймериз на единую кандидатуру на выборы мэра Харькова

Партия "Европейская солидарность" заявила, что выходит из переговорного процесса после того, как появилась информация о кулуарных договоренностях с одним из субъектов праймериз.

"Наш представитель в группе по выдвижению единого кандидата по поручению партии отозвал подпись под подсчетом голосов в бюллетенях, учитывая наличие информации о кулуарных договоренностей одного из субъектов процесса", — сказано в сообщении.

Соорганизатор "ХарьковПрайд" Анна Шарыгина негативно отреагировала на избрание кандидатуры националиста Константина Немичева. Активистка напомнила, что соратники главы харьковского "Нацкорпуса" на протяжении пяти лет устраивают "сафари" на участников каждой ЛГБТ-акции.

"Голос, Европейская солидарность, Демократична сокира…А что там по правам человека в вашего кандидата?!? Разве это не его ребята последние пять лет устраивают сафари вокруг каждой ЛГБТ + акции. Мы уверены, что до сих пор говорится о демократических ценностях? Моргните, если вас держат в заложниках", — написала соорганизатор "ХарьковПрайд" в своем Facebook.

[ + – ] Анна Шарыгина отреагировала на победу Немичева в праймериз

Ранее Фокус рассказывал, что появился свежий рейтинг кандидатов в мэры Харькова. По данным КМИС, лидером симпатий среди возможных кандидатов в мэры Харькова в мае являлся действующий секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Ближайшего конкурента — Михаила Добкина — Терехов опережал почти на 15%.

Также Фокус в своей статье разбирался, почему в августе началась "зачистка" Национального Корпуса в Харькове. Как известно, в начале августа сотрудники СБУ пришли с обысками в харьковскую ячейку "Нацкорпуса", за которыми последовали аресты членов националистической организации.