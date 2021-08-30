Демократические силы Харькова выбрали ультраправого националиста единым кандидатом на выборах мэра
Представители партий "Голос", "Евросолидарность" и "Демсокира" решили, что на выборы от объединенного лагеря пойдет лидер местного "Нацкорпуса" Константин Немичев.
Проукраинские силы выбрали лидера харьковской ячейки националистической организации "Нацкорпус" Константина Немичева в качестве единого кандидата на внеочередных выборах мэра Харькова. Об этом ультраправый националист рассказал в своем Telegram.
В ходе праймериз представители проукраинских сил Харькова выбирали единую кандидатуру на выборы. Кроме Константина Немичева в голосовании участвовали Никита Соловьев от партии "Демократична сокира" и Александр Скорик от "Европейской солидарности".
За кандидатуру главы харьковской ячейки националистической организации "Национальный корпус" проголосовали 14 участников праймериз.
В комментарии Суспільному Константин Немичев сообщил, что пойдет на внеочередные выборы мэра Харькова как самовыдвиженец. Националист ожидает на поддержку его кандидатуры со стороны всего проукраинского сообщества Харькова.
В праймериз по избранию единой кандидатуры на выборы участвовали представители "ЕС", "Демократической сокири", "Нацкорпуса", "Голоса", "Акцента". К началу переговоров также подключался "Блок Светланы Светличной", однако ближе к голосованию объявил о выходе из процесса.
Через некоторое время партии "Акцент" и "Европейская солидарность" заявили об отзыве своих подписей по результатам голосования. Модератор праймериз по избранию единой кандидатуры Борис Редин предположил повторное голосование.
Партия "Европейская солидарность" заявила, что выходит из переговорного процесса после того, как появилась информация о кулуарных договоренностях с одним из субъектов праймериз.
"Наш представитель в группе по выдвижению единого кандидата по поручению партии отозвал подпись под подсчетом голосов в бюллетенях, учитывая наличие информации о кулуарных договоренностей одного из субъектов процесса", — сказано в сообщении.
Соорганизатор "ХарьковПрайд" Анна Шарыгина негативно отреагировала на избрание кандидатуры националиста Константина Немичева. Активистка напомнила, что соратники главы харьковского "Нацкорпуса" на протяжении пяти лет устраивают "сафари" на участников каждой ЛГБТ-акции.
"Голос, Европейская солидарность, Демократична сокира…А что там по правам человека в вашего кандидата?!? Разве это не его ребята последние пять лет устраивают сафари вокруг каждой ЛГБТ + акции. Мы уверены, что до сих пор говорится о демократических ценностях? Моргните, если вас держат в заложниках", — написала соорганизатор "ХарьковПрайд" в своем Facebook.
Ранее Фокус рассказывал, что появился свежий рейтинг кандидатов в мэры Харькова. По данным КМИС, лидером симпатий среди возможных кандидатов в мэры Харькова в мае являлся действующий секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Ближайшего конкурента — Михаила Добкина — Терехов опережал почти на 15%.
Также Фокус в своей статье разбирался, почему в августе началась "зачистка" Национального Корпуса в Харькове. Как известно, в начале августа сотрудники СБУ пришли с обысками в харьковскую ячейку "Нацкорпуса", за которыми последовали аресты членов националистической организации.