Демократичні сили Харкова обрали ультраправого націоналіста єдиним кандидатом на виборах мера

Представники партій "Голос", "Євросолідарність" і "Демсокира" вирішили, що на вибори від об'єднаного табору піде лідер місцевого "Нацкорпусу" Костянтин Немічев.

Проукраїнські сили обрали лідера харківського осередку націоналістичної організації "Нацкорпус" Костянтина Немічева як єдиного кандидата на позачергових виборах мера Харкова. Про це ультраправий націоналіст розповів у своєму Telegram.

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У ході праймеріз представники проукраїнських сил Харкова вибирали єдину кандидатуру на вибори. Крім Костянтина Немічева в голосуванні брали участь Микита Соловйов від партії "Демократична сокира" й Олександр Скорик від "Європейської солідарності".

За кандидатуру глави харківського осередку націоналістичної організації "Національний корпус" проголосували 14 учасників праймеріз.

У коментарі Суспільному Костянтин Немічев повідомив, що піде на позачергові вибори мера Харкова як самовисуванець. Націоналіст очікує на підтримку його кандидатури з боку всієї проукраїнської спільноти Харкова.

У праймеріз щодо обрання єдиної кандидатури на вибори брали участь представники "ЄС", "Демократичної сокири", "Нацкорпусу", "Голосу", "Акценту". До початку переговорів також підключався "Блок Світлани Світличної", проте ближче до голосування оголосив про вихід із процесу.

Через деякий час партії "Акцент" і "Європейська солідарність" заявили про відкликання своїх підписів за результатами голосування. Модератор праймеріз щодо обрання єдиної кандидатури Борис Редін припустив повторне голосування.

[ + – ] Немічев виграв праймеріз на єдину кандидатуру на вибори мера Харкова

[ + – ] Немічев виграв праймеріз на єдину кандидатуру на вибори мера Харкова

Партія "Європейська солідарність" заявила, що виходить із переговорного процесу після того, як з'явилася інформація про кулуарні домовленості з одним із суб'єктів праймеріз.

"Наш представник в групі з висунення єдиного кандидата за дорученням партії відкликав підпис під підрахунком голосів у бюлетенях, враховуючи наявність інформації про кулуарні домовленості одного із суб'єктів процесу", — сказано в повідомленні.

Співорганізаторка "ХарківПрайд" Анна Шаригіна негативно відреагувала на обрання кандидатури націоналіста Костянтина Немічева. Активістка нагадала, що соратники глави харківського "Нацкорпусу" протягом п'яти років влаштовують "сафарі" на учасників кожної ЛГБТ-акції.

"Голос, Європейська солідарність, Демократична сокира ... А що там з правами людини в вашого кандидата?!? Хіба це не його хлопці останні п'ять років влаштовують сафарі навколо кожної ЛГБТ+ акції. Ми впевнені, що до сих пір йдеться про демократичні цінності? Кліпніть, якщо вас тримають у заручниках", — написала співорганізаторка "ХарківПрайд" у своєму Facebook.

[ + – ] Анна Шаригіна відреагувала на перемогу Немічева в праймеріз

Раніше Фокус розповідав, що з'явився свіжий рейтинг кандидатів у мери Харкова. За даними КМІС, лідером симпатій серед можливих кандидатів у мери Харкова в травні був чинний секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Найближчого конкурента — Михайла Добкіна — Терехов випереджав майже на 15%.

Також Фокус в своїй статті розбирався, чому в серпні почалася "зачистка" "Національного корпусу" в Харкові. Як відомо, на початку серпня співробітники СБУ прийшли з обшуками в харківський осередок "Нацкорпусу", за якими пішли арешти членів націоналістичної організації.