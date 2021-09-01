На встрече с Зеленским Байден может "дать добро" на перезагрузку власти в Украине, - эксперт

Политолог Андрей Золотарев считает, что результаты визита украинского лидера в Вашингтон во многом определят политическую повестку в нашей стране.

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским может одобрить проведение досрочных президентских выборов в Украине, что приведет к перезагрузке системы власти в стране. Такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев в комментарии Фокусу для статьи "Долгожданная встреча в неудачное время. С чем Зеленский вернется из США".

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Так, Золотарев поделился предположением, что во время разговора с Байденом Зеленский может поднять вопрос проведения досрочных президентских выборов в Украине.

"Без согласования этого вопроса схема вряд ли будет претворяться в жизнь", — считает политолог.

Золотарев подчеркнул, что в случае, если Байден во время встречи с Зеленским одобрит проведение этих выборов, то вскоре этот процесс будет публично анонсирован и запущен. Если же украинский лидер получит "вежливый отказ", то об этом узнают представители его оппозиции, что, по словам эксперта, может стать "сигналом для раскачки ситуации в Украине". Происходить это будет, отмечает Золотарев, на фоне повышения тарифов, которое может случиться уже этой осенью, роста цен и других факторов.

Исходя из этого политолог приходит к выводу, что итоги встречи Зеленского и Байдена во многом определяет политическую повестку в Украине в краткосрочной перспективе.

[ + – ] Встреча Зеленского и Байдена начнется в 21:00 по киевскому времени Фото: пресс-служба ОП

Отметим, встреча президентом США и Украины начнется в среду, 1 августа, в 21:00 по киевскому времени (в 14:00 по времени Вашингтона).

Более подробно о том, чего стоит ожидать от встречи Зеленского и Байдена и чем она может обернуться для украинцев читайте в отдельном материале Фокуса.