На зустрічі із Зеленським Байден може "дати добро" на перезавантаження влади в Україні, — експерт

Політолог Андрій Золотарьов вважає, що результати візиту українського лідера до Вашингтона багато в чому визначать політичний порядок у нашій країні.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським може схвалити проведення дострокових президентських виборів в Україні, що призведе до перезавантаження системи влади в країні. Таку думку висловив політолог Андрій Золотарьов у коментарі Фокусу для статті "Довгоочікувана зустріч у невдалий час. Із чим Зеленський повернеться зі США".

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Так, Золотарьов поділився припущенням, що під час розмови з Байденом Зеленський може порушити питання проведення дострокових президентських виборів в Україні.

"Без узгодження цього питання схема навряд чи буде втілюватися в життя", — вважає політолог.

Золотарьов підкреслив, що в разі, якщо Байден під час зустрічі із Зеленським схвалить проведення цих виборів, то незабаром цей процес буде публічно анонсований і запущений. Якщо ж український лідер отримає "ввічливу відмову", то про це дізнаються представники його опозиції, що, за словами експерта, може стати "сигналом для розкачування ситуації в Україні". Відбуватиметься це, зазначає Золотарьов, на тлі підвищення тарифів, яке може статися вже цієї осені, зростання цін та інших факторів.

Виходячи з цього політолог доходить висновку, що підсумки зустрічі Зеленського і Байдена багато в чому визначать політичний порядок в Україні в короткостроковій перспективі.

[ + – ] Зустріч Зеленського і Байдена почнеться о 21:00 за київським часом Фото: прес-служба ОП

Зазначимо, зустріч президентів США й України почнеться в середу, 1 серпня, о 21:00 за київським часом (о 14:00 за часом Вашингтона).

Більш докладно про те, чого варто очікувати від зустрічі Зеленського і Байдена і чим вона може обернутися для українців читайте в окремому матеріалі Фокуса.