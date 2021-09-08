Украинская разведка отвергла обвинения России в причастности к подрыву газопровода в Крыму

Разведчики допускают, что российская сторона усилит репрессии против крымских татар и будет специально искать причины для их проведения.

Сообщение Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ о причастности Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины к подрыву газопровода в оккупированном Крыму является провокацией и не соответствует действительности. Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил пресс-секретарь ГУР Николай Красный.

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По его словам, подобные заявления со стороны российских силовиков представляют собой часть комплекса провокаций против Украины и ГУР, целью которых является обосновать проведение репрессий против крымских татар.

"Мы не исключаем активизацию таких репрессивных мер и поиск поводов для их проведения", — заявил представитель ведомства.

Он добавил, что заявления ФСБ о задержании в Крыму людей и обвинения их, а также ГУР в причастности к диверсии "не соответствуют действительности".

Напомним, 7 сентября ФСБ РФ заявила, что ГУР Минобороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа причастны к подрыву газопровода, который произошел 23 августа в селе Перевальное под Симферополем в оккупированном Россией Крыму. Также российские силовики утверждают, что замглавы Меджлиса Нариман Джелялов выступал в роли "посредника" между разведкой Украины и исполнителями, которыми, по версии ФСБ, являются Асан и Азиз Ахтемовы. Также российская спецслужба уверяет, что украинская военная разведка предлагала задержанным вознаграждение за диверсию в размере около $2 тысяч (53,4 тысячи грн по курсу).

Ранее Фокус сообщал, что во время задержания замглавы Меджлиса Джелялова, по словам очевидцев, российские силовики заперли его супругу и детей в отдельной комнате, после чего провели обыск в его доме.