Россия обвиняет Украину в подрыве газопровода в Крыму

ФСБ утверждает, что взрыв организовало главное управление разведки Минобороны Украины при участии Меджлиса крымско-татарского народа.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ сообщил о том, что организацией взрыва газопровода в селе Перевальное под Симферополем занималось главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Российская спецслужба утверждает, что диверсию готовило херсонское территориальное подразделение ГУР, а именно оперативная служба "Таврия" при участии Меджлиса крымско-татарского народа.

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Речь идет о взрыве, который произошел в Перевальном 23 августа. Взорвался трубопровод, который используется для транспортировки газа в воинскую часть. Именно из-за этого взрыва в итоге был задержан первый заместитель главы меджлиса Нариман Джелялов и другие крымские татары. Сейчас они находятся в СИЗО.

Фото: РИА Новости

Россияне утверждают, что заместитель главы меджлиса был "посредником" между украинской разведкой и исполнителями диверсии. Последними же, по данным ФСБ, являются Асан и Азиз Ахтемовы. Спецслужба утверждает, что в июне они выезжали в Украину, где обучались взрывному делу. За осуществление взрыва украинская военная разведка якобы предлагала крымчанам вознаграждение в размере 2 тысяч долларов.

Утверждается также, что диверсия должна была быть приуроченной ко Дню независимости Украины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 281 Уголовного кодекса России (диверсия). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет тюрьмы.

В то же время посольство США в Украине резко осудило задержания крымских татар, в частности заместителя главы меджлиса Наримана Джеляла.

"Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине", — говорится в сообщении дипломатического представительства.

Напомним, в Крыму, который аннексирован РФ, рядом со зданием ФСБ задержали более 40 человек, которые пытались выяснить местонахождение пяти крымских татар, ранее увезенных в неизвестном направлении.

До этого, в ночь на 4 сентября российские силовики задержали заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в Симферопольском районе. Очевидцы утверждают, что оккупанты закрыли жену и детей Наримана Джеляла в отдельной комнате, а затем быстро провели обыск, опасаясь вызвать скопление народа.