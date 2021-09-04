ФСБ РФ похитила в Крыму третьего за сутки члена Меджлиса — за участие в Крымской платформе

По словам очевидцев, оккупанты закрыли жену и детей Наримана Джеляла в отдельной комнате, а затем быстро провели обыск, опасаясь вызвать скопление народа.

В ночь на 4 сентября российские силовики задержали заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в Симферопольском районе. Об этом пресс-служба украинской Прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополь сообщила в официальном Телеграм-канале.

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По данным ведомства, российские "правоохранители" провели обыск в доме Наримана Джеляла, а затем увезли в неизвестном направлении. Пресс-служба добавила, что накануне оккупационные власти провели обыски и задержали еще двух крымских татар. Прокуратура квалифицировала действия оккупантов как незаконное лишение человека свободы и нарушение неприкосновенности жилья. За такие преступления украинское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Журналист Шевкет Наматуллаев показал видеозапись с микроавтобусом без номерных знаков, на котором, по его словам, увезли Наримана Джеляла. Позже глава Меджлиса Рефат Чубаров написал в Facebook, что его заместителя удерживают в здании "Управления ФСБ" в Симферополе.

Крымский общественный деятель Лутфие Зудиева пишет в Facebook, что во время обыска сотрудники ФСБ закрыли супругу и четырех детей Наримана Джеляла в отдельной комнате, где с ними "конфиденциально общались". По ее информации, следственные мероприятия закончили очень быстро, вероятно, опасаясь скопления людей у дома. Силовики изъяли из дома всю технику, включая телефоны. Она добавила, что кроме Джеляла, за последние сутки ФСБ вывезло Эльдара Одаманова и Азиза Ахтемова.

Представительство президента Украины в АР Крым публично осудило действия россиян против Меджлиса. Ведомство связывает задержание с общественно-политической деятельностью Наримана Джеляла, в частности, с его участием в Крымской платформе.

"Проведенный сегодня незаконный обыск и задержание заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла является очередным актом политики вытеснения коренного крымскотатарского народа и его представительных органов из Крыма, актом подавления любых проявлений сплоченности и активности в отстаивании прав", — подчеркнула пресс-служба в Facebook.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Украине признать Крым частью России. Он пообещал сделать это, когда последний российский олигарх признает полуостров, начав поставлять туда свою продукцию. Президент подчеркнул, что готов проигнорнировать международные документы, в том числе Будапешский меморандум.

Недавно украинский президент Владимир Зеленский рассказал о планах после деоккупации Крыма. По его словам, полуостров поможет освободить закон о коренных народах.