ФСБ РФ викрала в Криму третього за добу члена Меджлісу — за участь у Кримській платформі

За словами очевидців, окупанти закрили дружину і дітей Нарімана Джелял в окремій кімнаті, а потім швидко провели обшук, побоюючись викликати скупчення народу.

У ніч на 4 вересня російські силовики затримали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла в Сімферопольському районі. Про це прес-служба української Прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополь повідомила в офіційному телеграм-каналі.

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За даними відомства, російські "правоохоронці" провели обшук в будинку Нарімана Джелял, а потім відвезли в невідомому напрямку. Прес-служба додала, що напередодні окупаційна влада провели обшуки і затримали ще двох кримських татар. Прокуратура кваліфікувала дії окупантів як незаконне позбавлення людини свободи і порушення недоторканності житла. За такі злочини українське законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Журналіст Шевкет Наматуллаєв показав відеозапис з мікроавтобусом без номерних знаків, на якому, за його словами, вивезли Нарімана Джеляла. Пізніше глава Меджлісу Рефат Чубаров написав у Facebook, що його заступника утримують в будівлі "Управління ФСБ" в Сімферополі.

Кримський громадський діяч Лутфіє Зудіева пише в Facebook, що під час обшуку співробітники ФСБ закрили дружину і чотирьох дітей Нарімана Джеляла в окремій кімнаті, де з ними "конфіденційно спілкувалися". За її інформацією, слідчі заходи закінчили дуже швидко, ймовірно, побоюючись скупчення людей біля будинку. Силовики вилучили з дому всю техніку, включаючи телефони. Вона додала, що крім Джеляла, за останню добу ФСБ вивезло Ельдара Одаманова і Азіза Ахтемова.

Представництво президента України в АР Крим публічно засудило дії росіян проти Меджлісу. Відомство пов'язує затримання з суспільно-політичною діяльністю Нарімана Джеляла, зокрема, з його участю в Кримській платформі.

"Проведений сьогодні незаконний обшук і затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла є черговим актом політики витіснення корінного кримськотатарського народу і його представницьких органів з Криму, актом придушення будь-яких проявів згуртованості та активності у відстоюванні прав", — підкреслила прес-служба в Facebook.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив Україні визнати Крим частиною Росії. Він пообіцяв зробити це, коли останній російський олігарх визнає півострів, почавши постачати туди свою продукцію. Президент підкреслив, що готовий проігнорніровать міжнародні документи, в тому числі Будапешскій меморандум.

Нещодавно український президент Володимир Зеленський розповів про плани після деокупацію Криму. За його словами, півострів допоможе звільнити закон про корінні народи.